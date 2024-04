Crean parodia a Díaz-Canel con inteligencia artificial

Una nueva parodia, creada con Inteligencia Artificial y dedicada al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, fue compartida por el perfil en Instagram identificado como @elquesogato.

La versión se titula " Canel yo te quiero", y enumera algunas de las frases más significativas del mandatario y que han sido objeto de burlas, como “el limón es la base de todo”.

“Díaz-Canel, yo te quiero mucho. No me importa que me metas 10 horas de apagón. Díaz-Canel a mí también me gusta el limón. Es la base de todo, de todo”, dice esta reinterpretación que recuerda a alguno de los temas originales de la popular banda española La Oreja de Van Gogh.

El creador, con ayuda de la Inteligencia Artificial, además denuncia las condiciones de vida en la que se desenvuelven los cubanos, con carencias de productos básicos, alimenticios y la crisis económica, caracterizada por una galopante inflación.

En el apartado de comentarios, @elquesogato dijo que solo había creado ese fragmento pero, si sus seguidores la querían completa, la haría.

Inmediatamente las respuestas fueron de que si lo hiciera.

“Me encantó, termina la canción completa”, dijo un usuario.

“Hay sí, no se puede hacer una serie de canciones”, fue la propuesta de otra internauta.

Anteriormente, humoristas cubanos se han dedicado a parodiar al designado gobernante cubano en determinadas situaciones.

En 2019, después del paso de un tornado por el habanero municipio de Regla, el humorista cubano Javier Berridy creó una parodia de la canción Volcán, interpretada originalmente por el cantante mexicano José José, con la que hizo referencia a la noticia sobre la huida del mandatario cubano Miguel Diaz-Canel y sus comitiva del lugar.

El propio Berridy se burló del mandatario cuando llamó a producir limones en el país, porque la "limonada es la base de todo".

Por su parte, la actriz y humorista Aleanys Jáuregui, (Cuqui la Mora) versionó la canción De Vuelta Pa' La Vuelta para enviar un mensaje a Miguel Díaz-Canel y pedir libertad para Cuba.

Otro fue el actor villaclareño Adrián Mas, popular por su interpretación de Díaz-Canel en redes sociales, quien en 2023 publicó un simpático video con una parodia donde el mandatario cubano siembra peces en una pecera y le salen matas de marabú.

Sin embargo, a pesar de todos estos ejemplos, al parecer la de @elquesogato parece ser la primera realizada con ayuda de la Inteligencia Artificial.