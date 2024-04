"Subasta": Así suena el nuevo sencillo de Fixty Ordara

Los seguidores de Fixty Ordara están en modo cuenta regresiva para el estreno del nuevo tema de su artista de preferencia.

Será este viernes cuando el joven reguetonero cubano aterrice en Youtube con el sencillo titulado "Subasta".

Hace unos días Jordan Sainz -nombre real del artista- sorprendió en redes con un adelanto de su nuevo tema.

Con mensajes de elogios y augurios de éxito seguro reaccionaron enseguida sus fans al fragmento.

"¿Qué tu palón divino No? 1500 comentarios y la sacamos", dijo en un post posterior.

Y hace unas horas anunció, junto a un corto fragmento del que parece ser el videoclip que acompañará al sencillo, que sería este viernes 19 de abril que el tema vería la luz.

"Muy duro el Fixty, voy a él siempre"; "Me gustó, me gustó"; "Qué joyita"; "El mejor en todo esto asere disciplina manda, sin duda, otro palo más"; "Se formó", "Bota primo", se lee en los comentarios al post.

En octubre pasado, Fixty Ordara y Ja Rulay anunciaron su separación musical.

"Decidimos cada uno lanzar su carrera en solitario y probar una nueva aventura en esto llamado música, que es lo que nos hace levantarnos cada día con ganas de luchar", dijeron en un comunicado publicado en las redes de la agrupación.

Tras eso, ambos han regalado nuevos temas a sus fans, algunos en colaboración y otros en solitario que han recibido muy buena acogida.

Los números no podían ser más elocuente del apoyo que ha tenido Fixty Ordara en su nueva etapa: "Con qué objetivo" está al llegar a los tres millones en Youtube en poco más de dos meses en la plataforma; "Peliculeo" (primer tema en solitario desde Miami) rebasó el millón en cuatro meses, mientras que "Fiesta Party", en colaboración con El Toty y Los OK OK", ya superó las 57 mil views en dos semanas.