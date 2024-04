Viral la reacción de una cubana al montar en una atracción de feria en Miami: "Bájame de aquí"

Una señora cubana vivió un momento de pura adrenalina al montar en una montaña rusa en una feria con su sobrina en Miami. Un momento que se volvió viral en TikTok por la reacción de la señora.

"Te lo juro por lo más sagrado que yo me voy a morir aquí. ¡Ay, camila! Por tu madre, bájame de aquí", grita la señora entre chillidos de susto y miedo. Todo quedó grabado por su sobrina, a la que vemos riéndose al lado de su tía.

La usuaria encargada de difundir este divertido momento fue @kmilagrcia, en TikTok, donde el vídeo está cerca de alcanzar el millón de reproducciones.

Como podría ser de esperar, los comentarios son de diversión por parte de los usuarios.

"Yo una vez me monté en una para niños y vi pasar mi vida entera", "Ay mi señora, tranquila. Usted es una valiente. A mi no me montan ahí ni amarrado", "Lo he visto 15 veces", "Dime que eres cubano sin decir que eres cubano", "El mejor video que he visto hoy, qué manera de reírme" o "Las cubanas son lo máximo", son algunos de los mensajes que se leen junto al clip.

En otro vídeo, sobrina y tía aparecen en otra atracción. Aunque menos intensa la atracción, la reacción de la señora cubana es igual de divertida. "Este señor no para", dice la mujer.