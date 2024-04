Polémica en el género urbano: Dany Ome y El Taiger se lanzan fuertes dardos en las redes

La relación entre Dany Ome y El Taiger no parece estar en buenos términos; este martes ambos han utilizado las redes para lanzarse fuertes dardos que no han pasado desapercibidos para los seguidores de la farándula cubana.

El primero en enfilar los cañones fue El Taiger en los comentarios a una publicación de Dany Ome y El Chulo en Instagram sobre el próximo tema que lanzarán junto a Kevincito El 13, Wampi y Jacob Forever.

“Esta caderúa siempre va a ser un niño con problemas definitivamente y punto fíjense en los ojos donde los pone”, escribió El Taiger en un tono bastante ofensivo.

Captura Instagram / Dany Ome

Dany Ome no se quedó callado y compartió en un post la captura del comentario de El Taiger con una contundente respuesta, aunque después la borró.

“Atención desde ayer estoy respondiendo un poco de locuras que dejo pasar y dejo pasar porque estoy centrado en mi carrera. La música cubana hace mucho perdió un buen músico no pienso ofenderte tampoco, solo le pido a Dios por tu pronta recuperación y retiro de las drogas. Tú dolor no es mi cadera, tu dolor es que no estás tú en la canción”, aclaró el más joven de los reguetoneros.

Captura Instagram / Dany Ome

“Usted me bloqueó porque no te monté en `Al que dios se lo dio´. Hay mucha gente ciega y fanatizada contigo, pero tarde o temprano la gente abrirá los ojos, usted es muy talentoso y líder de generaciones lástima que hayas terminado sin el respeto de casi nadie. Otra cosa tus dos últimos éxitos fueron con el caderú. Temas donde cantan una pila de gente y no los escribiste tú”, agregó.

El Taiger, por su parte, le respondió en una directa en la que llamó “tareco” a Dany Ome entre otras ofensas.