Mejor nadadora cubana se aleja de las piscinas: “Perdí mi conexión especial con la natación”

La líder de la natación en Cuba, Elisbet Gámez, anunció que se alejará de las piscinas por un tiempo y retornará para prepararse con vistas a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

"No es un adiós, es un hasta pronto", escribió la joven de 27 años en Instagram.

En declaraciones al portal deportivo oficialista Jit, dijo que se tomará un descanso, pero "no significa que sea mi final, espero volver más fuerte y con muchos deseos de luchar para los Juegos de Santo Domingo 2026".

Explicó que su decisión se basa en sus últimos fracasos, entre ellos el haber sido desclasificada para los Juegos Olímpicos de París 2024; y a que ha estado agobiada con "sentimientos de tristeza, angustia y desesperanza, y falta de confianza en el proceso".

"Perdí mi conexión especial con la natación, aquella que me conducía a buscar mis propósitos hasta en los peores momentos. Lamentablemente no encontré en Francia el respeto y la confianza de guiarme a la esperanza de poder mejorar mis resultados. Hice el esfuerzo por lograrlo, me sacrifiqué, pero no llegó el resultado", lamentó.

Sobre sus resultados afirmó que "los cambios de las reglas de la World Aquatics para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 me afectaban directamente, ya que me exigen hacer la marca A. No es igual que cuando asistí a las dos anteriores citas olímpicas por ser la primera nadadora de Cuba por la puntuación en el ranking de la federación internacional. (...) No obstante, tuve la oportunidad de asistir a otra beca, esta vez en Francia, para intentar el tiempo exigido y me fui con buena disposición", señaló.

"Pensé que me iría bien, pero no ocurrió así en los XIX Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ni en el campeonato mundial de Doha, donde no logré la meta propuesta a pesar de que en pocos días me ajusté con ayuda de mi entrenadora e hice mejor registro que en Chile (2:00.83 en los 200 libre)", detalló.

Dijo que junto a Fred Vernougx, su entrenador en Francia, evaluó sus capacidades y volvió a intentarlo en las competencias seis semanas después en Niza, "donde debía estar por los 1:59 o 1:58.8, y no resultó".

"Allí mis expectativas eran altas y una vez más no lo logramos. Conversé con Fred, pero no me convencí. Pensé que, si no tenía un buen presente, no iba a conseguir una buena competencia en el futuro, en este caso en el circuito mare nostrum de mayo próximo y en el campeonato nacional de Francia", argumentó Gámez, quien prevé aprovechar este descanso para concluir su tesis de grado y graduarse de la Licenciatura en Cultura Física.

Afirmó que estos fracasos la hicieron "sentir muy enojada y totalmente agobiada. Volverían los conflictos", dijo la joven, quien asegura que pasó días difíciles sola e impotente, donde no consiguió nunca su bienestar.

Gámez señala que decidió regresar a Cuba, tras constatar que el tiempo que le quedaba en Francia era suficiente para buscar la marca de 1.57.2.

Varios cubanos le expresaron su respaldo tras el anuncio de la nadadora en Instagram: "Eres grande Eli y has alcanzado mucho, un tiempo, una marca, un récord o una medalla no te define, eres mucho mas grande que eso, eres una mujer fuerte, capaz y muy valiente recuerda eso siempre".

"Oye Sirena, valiente decisión. Te apoyamos, date tu tiempo, termina la carrera, recupérate y disfruta la vida. Si decides regresar acá estaremos contigo", fueron algunos comentarios en la red social