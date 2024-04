Cubana de Bayamo se molesta porque le llaman guajira: "¿Por qué piensas que la única ciudad de Cuba es La Habana?"

Un video de TikTok ha comenzado a hacerse viral en la plataforma por la divertida y amistosa confrontación entre dos mujeres cubanas, una de La Habana y otra de Bayamo.

La habanera se refirió a su compañera como guajira, además de decir que Bayamo era un campo. Dichas palabras terminaron enfadando a la otra joven, quien no tardó en responder tanto para defenderse del término como a la ciudad que la vio nacer.

"Yo no soy guajira, yo soy de Bayamo", comentó primeramente. Luego, añade frases tales como: "¿Por qué tú piensas que la única ciudad que hay en Cuba se llama La Habana?" y "Bayamo no es campo, yo quisiera que ustedes fueran allá".

Con la idea de asegurar que Bayamo no es un campo, la cubana se refirió al municipio capitalino de Lisa como un monte. "La Lisa, eso es monte, más monte que Bayamo", expresó.

Para culminar, la joven quiso zanjar la conversación pidiendo que dejasen de criticar Bayamo y eliminasen cualquier burla asociada a la urbe: "No critiquen más mi ciudad natal, donde yo nací. No me digan más que yo soy guajira", culminó.