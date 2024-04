El Taiger reaparece tras arresto y foto hospitalizado: "No me busques en Internet, ahí jamás vivirá la verdad"

El Taiger reapareció en sus redes sociales después de su arresto y posterior hospitalización en Miami. Los seguidores del cantante cubano, cuyo nombre real es José Manuel Carvajal, se quedaron preocupados tras las noticias que llegaron estos últimos días del artista, al que habrían hospitalizado el viernes, después de que la madrugada del 19 de abril fuese detenido junto a su novia en el Condado de Miami-Dade bajo cargos de posesión de sustancias controladas y alcohol.

Fue la novia del cantante, Suilen de la Caridad Díaz Trujillo, quien calmó a los fans del intérprete de "La historia" con un mensaje en el que aseguraba que los dos se encontraban bien y agradecía la preocupación después de que viese la luz una imagen de él en el hospital.

Pero los seguidores del artista no han tardado en tener noticias suyas en Instagram, donde el cantante ha estado publicando contenido en las últimas horas.

Junto a un vídeo que subió el cantante, escribió: "No me busques en Internet. Ahí jamás vivirá la verdad. Búscame entre familia, ahí siempre estoy. No te dejes manipular".

Con estas palabras, El Taiger da a entender que no todo lo que se ha estado hablando de él es cierto y que se encuentra bien rodeado de los suyos.

Horas más tarde, salió de fiesta por Miami. En uno de los vídeos que subió en Instagram aparece junto a Jacob Forever en una discoteca.

Antes de eso, el cantante también estuvo compartiendo tarima con Baby Lores e Insurrecto.