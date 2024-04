El Taiger: "Lo mejor de tocar fondo es que solo queda subir"

La última semana no fue la mejor para El Taiger, sin embargo, después de su arresto en Miami y posterior hospitalización todo parece indicar que el reguetonero está dispuesto a pasar página y seguir adelante.

En una de sus stories de Instagram, el cantante dejó un mensaje que resume en cierta medida lo que está pasando por su mente después de los últimos acontecimientos.

Captura Instagram / El Taiger

“Cuando dejas de ser tú por alguien terminan diciendo yo no te lo pedí. Moraleja, deja de creer que lo que haces por otros es bien para ti, bien para ti es hacer por ti, con quererse un poco basta de vuelta. A mí lo mejor de tocar fondo es que solo queda subir”, escribió en la publicación.

Tras la noticia de su arresto junto a su novia Suilen Díaz por posesión de sustancias controladas y alcohol el pasado 19 de abril, y la foto que circuló en redes donde se veía en un hospital, El Taiger apareció en las redes dando a entender que no todo lo que se habla de él es cierto.

“No me busques en Internet. Ahí jamás vivirá la verdad. Búscame entre familia, ahí siempre estoy. No te dejes manipular”, escribió en otro post en Instagram, para luego aparecer disfrutando en una fiesta en Miami.