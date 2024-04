Española enumera problemas de estar con un latino: "Ponen arroz a absolutamente todo"

Una joven española, cuya pareja es venezolana, ha contado en dos vídeos de TikTok los problemas que ve de estar con una persona latina, volviéndose viral con casi 2 millones de reproducciones cada audiovisual.

El nombre de la joven es Natalia Jiménez (@natjim) y sus vídeos enumerando las divertidas y peculiares diferencias culturales que ha advertido al tener una pareja latina se ha vuelto tendencia en la plataforma de TikTok, donde cientos de latinos han reaccionado a las costumbres que ella ha identificado.

El primer problema que ha enumerado es el tema del baile. "Tienes que saber bailar. Bailan en todos los momentos, en comidas familiares o por la calle. Consejo si quieres estar con alguien latino: aprende a bailar", comienza recomendando Natalia a los seguidores que pretenden tener una pareja de América Latina.

"Tienes que tener muchas dotes de comunicación. Cuando vas a conocer a su familia no van a ser cinco o seis personas, van a ser 40 o 50 personas reunidas", añade. "Si no te gusta el arroz, ya te está empezando a gustar. Ponen arroz a absolutamente todo", dice en el vídeo viral.

Tras el éxito de este vídeo, la joven ha realizado una segunda parte, enumerando más dificultades que pueden tener las personas de otras nacionalidades. "Va a llamar a todas las chicas por un apodo cariñoso", arranca diciendo en el segundo clip. "No hay un tipo de plátano. Ellos tienen 27 tipos de plátanos. Plátano maduro, plátano macho, plátano verde...", agregó.

"Lo del arroz es como algo obligatorio", "Soy latina y confirmo todo pero la verdad es que no lo veo como problemas", "De toda la vida, si no baila no come, entonces algunos aprendimos por necesidad", "Pues mi pareja latina se queda sentada mientras yo bailo. Y no hay manera de sacarla a bailar. Eso si, el arroz hasta de postre", "Latinoamericano que se respete baila de todo y en todo momento" o "Lo del arroz es verdad. Va con todo y se come hasta en el desayuno", son algunos de los comentarios que le dejaron.