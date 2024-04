Anita con Swing celebra su 23 cumpleaños en Coachella viendo hacer historia a los cubanos: "El universo se pasó con este regalo"

La youtuber cubana Anita con Swing (cuyo nombre real es Anabell Vigo) celebró su 23 cumpleaños disfrutando por primera vez de Coachella junto a su esposo Raúl Zapata, director musical de Cimafunk, que se convirtió en el primer cubano en cantar en el festival. Una celebración inolvidable con la que la joven cumple un sueño

De estos días mágicos que vivió en el desierto de California, la joven compartió vídeos y fotos, mostrando el look escogido para su paso por el festival. Y es que el festival no solo es para disfrutar de la música, sino también se ha convertido en una especie de fashion week donde celebrities e influencers acuden año tras año para adelantar las tendencias de la temporada y la cubano no se quedó atrás con su espectacular estilismo.

Anita con Swing no dudó en escoger al detalle su look con todos sus complementos, ganándose los elogios de sus fans.

"Cumplo 23 años, mi primera vez en Coachella con mi esposo, viéndolo hacer historia al ser los primeros cubanos en presentarse en el Festival y a las 12 de la Noche estaba llorando, gritando, cantando con Lana del Rey, definitivamente el mejor día de mi vida", comentó la joven. "El universo se pasó con este regalo esta vez", agregó.

Sus seguidores le llenaron el tablón de comentarios de felicitaciones de cumpleaños. Unos mensajes a los que nos sumamos desde CiberCuba: ¡Felicidades, Anita!

Además, sus fans también expresaron la alegría que sienten de ver a la joven vivir su sueño y representar Cuba de esta manera en el importante festival.

"Anita está cumpliendo el sueño de toda Cuba, me alegra tanto verte feliz y cumpliendo tus sueños y haciendo cosas lindas, un ejemplo a seguir y de las personas más admirables y valiente aunque conozco", "Pensaste que quedaría épico, pero te quedó legendario", "Dios mío, ella arrasó en Coachella", "Cumpliste el sueño de muchos, me incluyo", "Orgullosa de que estés ahí en representación de todos los cubanos" o "Una diosa", dijeron sus seguidores.