Cubanos sobreviven en campamento en una carretera de los Cayos de Florida

Decenas de cubanos, muchos de ellos marginados por los altos precios de la renta en Miami, sobreviven en campamentos improvisados en una carretera abandonada de los Cayos de Florida.

El tiktoker Rainier (rainiererquiaga) publicó en su canal de TikTok el video sobre un asentamiento en la llamada carretera vieja de Cayo Marathon, donde decenas de hombres adultos y ancianos viven en carpas y a la espera de la temporada de la langosta.

Uno de ellos, bastante joven, comentó que hasta que no llega la temporada de la langosta "se mueren de hambre".

Asimismo, mostró cómo viven a los lados de la carretera, con sus "balcones" a la maleza, sus perros y sus canteros de tomate, lechuga y ají cachucha a un costado del viejo puente sin salida de Marathon.

Rainier abrió una cuenta en GoFundMe para ayudar a estos inmigrantes, y en un segundo video mostró cómo fue repartida parte de la ayuda.

El activista confirmó que ahí solo viven personas mayores de edad.

El hecho a dividido las opiniones, entre los que afirman que es "Increíble, vive la mejor vida que puede. Plantando comida, limpiando, no se queja" o "Sinceramente sin que me quede nada por dentro, viven mejor que uno. Yo vivo estresado buscando dinero para pagar renta"; y los que afirman que "para vivir así mejor me quedo en Cuba".

"Que perdonen mi comentario, qué hace él con ese cuerpazo viviendo en la calle", "Bienvenidos a la nueva Cuba, esta gente arrastrando la miseria desde su isla", y "Conocí un MONTON así en Miami, la mitad se suicidó, la otra mitad se murió o la DROGA Y EL ALCOHOL hicieron su trabajo... venir a EEUU para hacer ese papel, me quedo en cubita !!!", fueron otros comentarios a la publicación.

Los altos precios de la renta en el sur de Florida han empujado a miles de familias a las calles, donde sobreviven en campamentos similares o dentro de sus autos en Miami.

En la ciudad de Hialeah, que enfrenta una crisis migratoria y donde una renta “económica” puede llegar a costar más de 1,300 dólares, migrantes cubanos prefieren dormir en sus autos y vivir en las calles.

"Yo prefiero dormir en una camioneta que pagar una renta, porque un efficiency vale 1,300 dólares. Hay quien paga 1,800 dólares", dijo un cubano en calidad de anonimato recientemente.

En 2021 los comisionados de Miami aprobaron una legislación que penaliza los campamentos improvisados de indigentes, y este año el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que prohíbe dormir en la propiedad pública.

Los opositores a la medida afirman que el republicano quiere quitar de la vista pública el problema de la vivienda.

Sin embargo, DeSantis prometió un mayor acceso a servicios para personas sin hogar, en cuestiones como el tratamiento al abuso de sustancias psicoactivas y a los problemas de salud mental.

Se estima que de los 420,000 migrantes que llegaron de Cuba a Estados Unidos en los dos últimos años, el 75% acabó en el sur de la Florida.