Madre cubana en Miami pide ayuda para encontrar a su hijo tras 32 años sin contacto

La cubana María Magdalena Fleites Martínez, residente en Estados Unidos, pidió ayuda en las redes sociales para reencontrar a su hijo, tras más de 32 años sin verlo ni tener contacto con él.

El hijo de Magdalena se llama Ernesto González Fleites y tiene 50 años. Nació el 8 de octubre de 1973, en la ciudad de Santa Clara.

"Me lo quitaron a los tres días de nacido. Él es jimagua con mi otro hijo que se llama Karel Pérez Fleites. He sabido de él mientras fue pequeño y dejé de tener noticias suyas cuando terminó el preuniversitario, después de eso no supe nunca más nada de él", dijo Magdalena.

Esta madre cubana siente la necesidad de reencontrar a su hijo para acercarse a él con respeto, pues entiende la dura historia de separación que los acompaña.

"Quisiera reencontrarme con él para saber qué ha hecho en su vida. Tuve una ligera información de que había estudiado Medicina. Me imagino que él estará aquí en Miami, quiero ver si lo puedo encontrar", dijo Magdalena.

La madre cubana ha tenido el apoyo de una amiga para presentar su caso en las redes sociales, aunque los usuarios no han perdido oportunidad de señalar que "hay cosas que no quedan claras aún sobre el caso".

El influencer Niover Licea compartió información sobre la búsqueda que hace esta madre cubana de su hijo y asegura que han pasado 32 años desde que no establecen contacto Magdalena y Ernesto.