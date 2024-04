Cubana cuenta por qué no se ha ido de España a Estados Unidos: "El tema de las armas es horroroso"

Una cubana residente en España comentó las razones por las que decidió quedarse en el país europeo cuando salió de Cuba a pesar de tener familias y amistades que se fueron a Estados Unidos.

La usuaria que compartió sus motivos para no mudarse al otro lado del charco fue la chef cubana Dailis Ferrer, conocida por su cuenta Instagram @recetacubana, que con su vídeo provocó una avalancha de comentarios, muchas de ellas críticas, de cubanos que viven en Estados Unidos.

"Cuando llegue a España todo el mundo pensaba que iba a ser el país intermedio antes de irme a Estados Unidos, como hicieron mi familia y amigos", dijo antes de exponer sus razones.

El primer motivo por el que la cubana se decanta por la vida en España frente la de Estados Unidos es la calidad de vida. "La vida es más tranquila que en Estados Unidos. Es más familiar, más acogedor. Los españoles se parecen muchísimo a los cubanos en ese sentido", argumentó.

Su segunda razón es la seguridad. "España es más seguro que Estados Unidos, aunque ha aumentado el índice de violencia solo en ciertas zonas. El tema de las armas en Estados Unidos es horroroso, te las encuentras donde sea y cualquier persona puede tenerla", señaló.

Otros de sus porqués son el idioma, una ventaja ya que es el mismo, el clima o la comida. "Donde yo vivo hace el mejor clima durante todo el año. Ni mucho frío ni mucho calor. Es perfecto. Otra de las razones por las que adoro vivir en España es que desde aquí te puedes mover a cualquier país de la Unión Europea, desde Estados Unidos es más complicado. La comida en España es deliciosa. Sea cual sea el lugar de España donde estés vas a encontrar comida de muy buena calidad", agregó en el vídeo.

A pesar de todas estas razones, la cubana reconoce que hay muchas cosas por las que ha pensado ir a Estados Unidos.

Las reacciones a estas comparaciones no se han hecho esperar, y muchos cubanos de Estados Unidos comentaron la publicación de Instagram.

"Creo que estás bastante mal instruida sobre la vida en USA, y vamos a traer las cosas en contexto. El mejor sistema de crédito del mundo lo tiene USA, para auto casas, equipos eléctricos y electrodomésticos. El mejor pasaporte del mundo lo tiene USA", "No compares Estados Unidos con España, ya que no le llega ni a los talones", "España es maravillosa...pero con el dinero de USA", "Con tu mentalidad quédate en España. Hoy en día cualquiera agarra un teléfono y empieza a hablar estupideces creyéndose que se las sabe todas", "Tus razones son respetadas pero creo que en cuanto al tema de las armas debes informarte más y saber el porqué en este país es legal tenerlas y hablando de viajar, cuando te haces ciudadano americano tienes las puertas del mundo abiertas, cosa que no pasa siendo ciudadano español. Y recuerda cuando USA estornuda el resto de los países ya tienen neumonía", "Yo me maravillo como las personas que nunca han vivido en Estados Unidos opinan con tanta convicción de algunos temas sin saber", "No hace falta hablar mal de un lugar para alabar otro. Con decir lo que te gusta del tuyo era suficiente. Que mal" o "Dice que variedad de comida, ella no sabe solamente Miami todo lo que tiene…. Imagina el resto de Estados Unidos".

Estos son solo algunos de los comentarios que se leen en el post.