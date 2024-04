Don Omar agradece a Miami tras concierto sold out: "La ventana que dio a conocer el reguetón a nivel global"

Don Omar cerró la primera parte de su gira Back to Reggeaton por Estados Unidos en Miami, donde el artista puertorriqueño hizo sold out. Un cierre de tour muy especial para el King of Kings que le dio las gracias a la Ciudad del Sol por ser el cariño que recibió en el Kaseya Center en este show tan especial para él por todo lo que significa Miami para él.

En una publicación de Instagram, el intérprete de "Pobre diabla" compartió imágenes de ese día tan especial que vivió en la ciudad de Florida, mientras que en voz en off narra: "Es un día extraño en Miami porque los domingos no es habitual que haya shows aquí. Una cosa que me pasaba por la cabeza cuando cuadramos el itinerario de la gira es que Miami era la última parada e iba a ser un domingo. Era el día que todas las personas del equipo sabíamos que teníamos que dar lo mejor de cada uno".

"Miami fue la ventana que permitió que mi música y el reguetón se dieran a conocer a nivel global", comenzó expresando el legendario reguetonero al pie del vídeo.

"Miami fue la definición de 20 shows llenos de pasión, y no podría haber sido un mejor lugar para cerrar esta primera etapa de mi gira. ¡GRACIAS, Miami! Por ahora, un muy breve descanso, porque este verano vamos por más! ¡Nuestro recorrido continúa... y esto apenas comienza!", añadió el cantante, adelantando que este solo es la primera etapa de su tour y que pronto sus seguidores podrán verle de nuevo sobre la tarima.

Entre los rostros reconocidos que estuvieron presentes en el show de Don Omar en Miami estuvieron Kuki Delgado, hija de Alexander Delgado, Lili Estefan, Dayanara Torres o Farina.

Además, cientos de personas que estuvieron en el concierto comentaron la publicación del intérprete de "Ella y yo" para aplaudir su espectáculo. "Me fui felizmente desvelada a trabajar y con dolor de pies porque baile como nunca", "Demasiado bueno estuvo gracias Don", "Un concierto para la historia, sin desperdicios. Don Omar eres único en tu género!!!!", "El mejor, que conciertazo de principio a fin" o "Fue un sueño cumplido ver a mi cantante favorito anoche, no tengo palabras para describir lo que sentí. Muchas Gracias".