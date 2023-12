La canción que cambió la vida de Don Omar: "Yo era el poeta del barrio"

El artista urbano Don Omar dijo en una entrevista reciente que “Danza Kuduro” fue la canción que cambió todo en su vida musical.

“Danza Kuduro es la canción que cambió todo en la vida de Don Omar”, especificó el artista en una conversación exclusiva con el presentador cubanoamericano Raúl de Molina, para el programa El Gordo y La Flaca de Univision.

“Yo tengo tres discos antes de haber lanzado Danza Kuduro y ninguna de las canciones de los tres discos hizo lo que sucedió con Danza Kuduro”, aseveró el reguetonero.

El King Of Kings celebró con sus palabras que esta canción le haya regalado 53 semanas como número uno en las listas de música de la radio.

“Trece años después todavía sigue siendo el tercer single de mayor downloads pagado en la industria de la música”, alabó.

Don Omar también habló de los aprendizajes que tuvo al salir el tema. “Danza Kuduro me enseñó a abrir mi mentalidad. A no seguir siendo territorial. A no seguir viendo mi música como la música del barrio”.

“Yo siempre decía que yo era el Poeta del Barrio. Si alguien quería saber algo del barrio pregúntemelo a mí que yo se lo explico de adelante hasta atrás y de atrás hasta alante”, aseveró.

El impacto de la canción fue tal que “ese poeta que decía que era solamente del barrio comenzó a ver las marcas, otros países”.

Sobre la visibilidad del tema musical también comentó que “hay gente que no sabe ponerle una cara al de las manos arriba, cintura sola, y hay gente que todavía no le puede poner una cara a Danza Kuduro, pero se saben la canción”.

El artista compartió estas impresiones sobre Danza Kuduro, que actualmente tiene casi 1,500 millones de reproducciones en YouTube, a propósito de su próxima gira en 2024.

En noviembre pasado, el artista había anunciado desde sus redes sociales el evento. "¡No me la voy a aguantar más! Nos vamos de gira mundial en 2024, DON OMAR: BACK TO REGGAETON (desde la primera canción que hicieron éxito hasta la última) ¿Dónde nos vemos? Sube tu bandera", escribió.

La gira arrancará el 7 de marzo en el Santander Arena, en Reading, Pensilvania, y concluirá el 21 de abril en el Kaseya Center, en Miami, Florida, según detalló un comunicado de prensa de los representantes del intérprete.

El legendario artista urbano visitará también Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Las Vegas y Houston, entre otras ciudades. El objetivo será celebrar “dos décadas de música innovadora y éxitos mundiales que han marcado la carrera del artista puertorriqueño”, resalta la comunicación.