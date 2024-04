Actriz cubana Yasbell Rodríguez celebra primer cumpleaños en Miami

La actriz cubana Yasbell Rodríguez compartió en sus redes sociales fotos y vídeos de su cumpleaños 40, el primer que celebra tras su llegada a Miami el año pasado.

Yasbell Rodríguez comenzó su nueva vida en Estados Unidos a finales de mayo del año pasado, cuando llegó a la Ciudad del Sol para reencontrarse con su familia, con la que ha celebrado su 40 cumpleaños con una fiesta sorpresa en la que la mayoría de los invitados fueron vestidos de rojo a juego con la homenajeada.

Gracias a los invitados y las personas que participaron de esta sorpresa, hemos podido ser testigos de la celebración de cumpleaños de la actriz cubana, que cumplió años el lunes 22 de abril.

Entre los colegas que la acompañaron en este día señalado estuvieron Lily Bergues, Jorge Ferdecaz y Gelliset Valdés.

En sus redes sociales, la intérprete hizo balance en un texto en el que se define a sí misma.

"Honestamente creo he sido valiente; aunque impulsiva y emocional todo el tiempo sin dudarlo. Frágil y fuerte. Llena de alegría y miles de lágrimas de dolor. Agradecida y humana. De sonrisa amplia. Muchas excusas y pocos lamentos la verdad. Disfrutar la victoria de otros ha sido motivador y emocionante", escribió, para después agregar: "He sido muchas otras pero sin dudas justa, sensible, guerrera, llena de imperfecciones por supuesto, gratitud, consideración y amiga a toda prueba".

"Me siento satisfecha con cada experiencia y muy muy agradecida con mi familia, amigos y cercanos que hoy con tantos recuerdos, distancias y temores me acompañan en otro “FELIZ CUMPLEAÑOS", concluyó la actriz, con la motivación de ser mejor ser humano cada día.