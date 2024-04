Pancho Céspedes envía mensaje a los medios y actualiza sobre su estado de salud

Francisco “Pancho” Céspedes envió un mensaje a los medios ofreciendo disculpas por la cancelación de una conferencia de prensa, luego de que sufriera otro accidente en el que volvió a lastimarse las costillas que se fracturó hace algunas semanas en España.

El cantautor y músico cubano-mexicano compartió en su perfil en Instagram un video desde Ciudad de México ofreciendo detalles de su estado actual de salud y las razones por las que se vio obligado a cancelar este encuentro con la prensa.

“Esto es para todos los medios que hace dos días tenía cita con ellos y me estoy disculpando porque yo sé todo el trabajo logístico que lleva, el tiempo de cada persona, siempre me pongo en el lugar de los demás y no hay derecho, pero para que sepan la justificación, cuál es. Me estaba bañando. Me resbalé y al apoyarme me volví a dar ahí en las costillas que tengo fracturadas”, explicó el artista.

“Yo reitero mi disculpa. Estoy haciendo más reposo porque hay que seguir hacia adelante. Como una persona que tiene dos neuronas para pensar, la relación entre los medios de comunicación y los artistas son muy importantes. En este caso, los especialistas en el arte, en la música y hasta en el chisme. Yo les mando un abrazo, les pido disculpas, perdón de nuevo y si se puede reagendar esto que se perdió por imponderables pues estoy dispuesto”, aclaró Pancho.

La caída que sufrió el músico en la que se fracturó las dos costillas ocurrió en Canarias, justo cuando estaba a punto de comenzar en España su gira “Románticos y locos”.

Sin embargo, Pancho Céspedes no canceló ninguna de las cuatro presentaciones previstas en el país ibérico, incluso ofreció un concierto en Las Palmas, Gran Canaria, durante más de tres horas que estaba previsto para 90 minutos.