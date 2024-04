Detienen a adolescente de 15 años responsable de accidente que cobró la vida a dos cubanas en Hialeah

La Policía de Hialeah arrestó al adolescente de 15 años responsable del accidente de tránsito donde perdieron la vida dos cubanas y otra sufrió heridas graves.

Las autoridades identificaron al joven como Michael Santiesteban, quien el día del suceso se había robado el auto de su padre para dar un paseo con amigos y conducía a 83 mph (133,58 kmph) cuando impactó el carro en el que iban las tres mujeres.

El chico se enfrenta ahora a dos cargos de homicidio vehicular y tres cargos de conducir sin licencia.

Según Eddie Rodríguez, portavoz de la Policía de Hialeah, será juzgado como adulto y podría ser sancionado a hasta 45 años de prisión.

"Estamos hablando que por cada cargo de homicidio vehicular, son 15 años de prisión, más 15 años de probatoria y hasta $15,000 en multas por cada cargo, y por cada cargo son otros cinco años adicionales por cada cargo", detalló.

Las autoridades revelaron que el adolescente vive muy cerca del lugar del accidente. Cuando se produjo el impacto, su familia salió de la casa y se dieron cuenta de que era su carro el que había chocado.

El trágico suceso ocurrió el martes por la noche, cuando las tres cubanas: dos hermanas y la hija de una de ellas, habían salido de compras.

Sus nombres eran Yarina García Hernández, de 39 años, y su tía Gloria Esther Hernández, de 71 años. La madre de Yarina, llamada Liliana Hernández Molina, de 65 años, se encuentra en condición crítica en un hospital de Miami.

La familia solicita ayuda económica para cubrir los gastos médicos de la sobreviviente y los funerales de las dos fallecidas.

"Nuestra familia tiene el corazón roto, devastado y nunca será la misma. Apreciamos cualquier contribución que usted puede proporcionar para honrar sus vidas", pidió en la plataforma GoFundMe Yipsy Osorio, quien organiza la recaudación de fondos con el objetivo de reunir 60,000 dólares.

América TeVe obtuvo declaraciones de Roberto García, padre de Yarina y esposo de Liliana, quien describió a su hija como una muchacha luchadora, trabajadora y responsable.

"Ella llegaba todos los días de su trabajo y ella me daba un beso y me decía, 'papi te quiero', y ya eso no lo voy a tener más, me quitaron eso, porque le quitaron eso por culpa de ese muchacho irresponsable", dijo entre lágrimas.

"Mi esposa está grave en el hospital, ella tampoco tiene culpa y mi cuñada que era como mi hermana, que me atendía siempre todos los días, mi cuñada era para mí un ángel también que me la quitaron", agregó.