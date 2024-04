Madres cubanas piden ayuda: “Estamos viviendo como animales”

Madres cubanas con múltiples hijos, enfrentando difíciles condiciones de vida, han levantado su voz para denunciar que el régimen no les ha brindado el apoyo suficiente.

La activista Diasniurka Salcedo Verdecia compartió este domingo en Facebook una serie de videos protagonizados por madres cubanas que viven en malas condiciones junto a sus hijos, explicando que son familias numerosas que sufren la desidia del gobierno.

Uno de ellos expone la situación precaria en la que vive Naylan junto a sus cuatro hijos, denunciando que el régimen los abandonó en esa situación.

“Un directivo de la vivienda nos puso en un tránsito (casa temporal), es una casita pequeña, está en malas condiciones, y tiene un solo cuarto”, denunció esta mujer.

Los niños están en riesgo constante de sufrir un accidente porque la taza sanitaria está partida, y además la puerta no tiene ninguna seguridad, alertó muy preocupada la muchacha afectada.

Puntualizó que el funcionario para “poder entrarme le metió una patada a la puerta para sacar a una enfermera que estaba cuidando a una señora que falleció ahí”.

El actuar del directivo dejó la pequeña vivienda sin ningún tipo de protección. Al respecto, la joven explicó que, a los dos meses de estar en la casa de tránsito y producto de la inseguridad, le fue robado el pequeño televisor, único entretenimiento de sus cuatro hijos.

Naylan puntualizó que también se llevaron la cocina, el tanque de agua y los colchones que le había dado el gobierno, “estamos viviendo en pésimas condiciones y al final los que más trabajo están pasando son los muchachos. Vivimos como animales”

En otro video, compartido también por la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, la joven Ismari Guzmán, madre de cuatro niños, hizo un llamado al gobierno en busca de ayuda: “No voy a dejar de publicar”, advirtió.

Esta muchacha, quien perdió todas sus pertenencias en un incendio y reside en una vivienda en malas condiciones, denunció que el régimen no le ha dado ninguna casa: “No me ha dado nada, todo es mentira”.

No es la primera vez que las madres cubanas, viviendo en condiciones precarias juntos a sus hijos, emplacen al régimen exigiendo ayuda.

El martes último, un grupo de féminas se plantaron con sus hijos en casa de Miguel Díaz-Canel y exigieron vivienda, medicamentos y comida, afirmaron que las autoridades del país "no resuelven nada".

Al menos cuatro madres con sus hijos se dirigieron a la casa del mandatario y tras varias horas allí las mujeres afirmaron que solo habían reforzado la presencia policial en la zona, según videos publicados Guzmán en Facebook.

También formó parte de ese grupo la cubana Estanys Rodríguez, motivada por el desespero de no tener comida para su hija de dos años.

La joven de 20 años relató que ese día despertó con la única convicción de ir a casa de Díaz-Canel y exigirle una solución para ella y la pequeña Kimberly, dijo al periodista Oscar Suárez, productor del espacio "Reporteros", en el canal de YouTube Universo Increíble.