Madres cubanas que se plantaron con sus hijos en casa de Díaz-Canel: "No resuelven nada"

Un grupo de madres cubanas con sus hijos que se plantaron el pasado jueves frente a la residencia del gobernante Miguel Díaz-Canel para exigir vivienda, medicamentos y comida afirmaron que las autoridades del país "no resuelven nada".

Al menos cuatro madres con sus hijos se dirigieron ese día a la casa del mandatario y tras varias horas allí las mujeres afirmaron que solo habían reforzado la presencia policial en la zona, según videos publicados en Facebook por el perfil Ismari Guzman.

La cubana Estanys Rodríguez, a quien amenazaron con quitarle la conexión si seguía publicando sus videos en redes sociales, dijo que la respuesta a las quejas fue la amenaza.

"Necesitamos ayuda para nuestros problemas de vivienda y de alimentación, no resuelven nada en ningún lugar", expresó.

Afirma que frente a la casa del gobernante "no nos quieren atender, nos dicen que vayamos a la Plaza de la Revolución, pero ahí es por gusto. Tenemos problemas de viviendas y alimenticios", enfatizó.

Otra madre, en declaraciones posteriores a Martí Noticias, dijo que "no hay comida en ninguna tienda" y cuando fueron a quejarse solo les dieron un plato con arroz blanco, croqueta y col.

Además, que tenían que seguir esperando por la vivienda porque no había presupuesto.

"Aquí solo están viviendo bien los dirigentes, el pueblo está pasando trabajo. No es justo que nos tiren a la policía como si fuésemos delincuentes. Los niños en Cuba no viven como deben vivir, estamos viviendo en condiciones infrahumanas, no es justo", subrayó una afectada.

Rodríguez confirmó el lunes que no ha recibido respuesta alguna después de la protesta, ocurrida el pasado 18 de abril.

La joven de 20 años relató que hasta la fecha nadie le ha dado respuesta luego de emplazar al gobernante “todo fue amenazas, que cuando lo volviera a hacer me iban a procesar, y yo les dije que lo pueden hacer porque la verdad la que pasa trabajo en estos momentos es mi niña”.

La muchacha se sintió profundamente afectada ese día al darse cuenta de que solo tenía un refresco para ofrecerle a su hija en el desayuno.

Caminó 45 minutos, con la pequeña al hombro, desde su casa en el municipio de Marianao, hasta la vivienda del gobernante, y en la garita transmitió en vivo para el mundo su decisión de emplazarlo.

La agudización de la crisis económica actual mantiene en desesperación a muchas madres que hacen casi cualquier cosa para proveer a sus hijos.

Una cubana que se dedica a la prostitución como forma de vida asegura que esa es la única forma que encontró para subsistir ella y su hija de dos años y medio.