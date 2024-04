Seidy La Niña: "La gente quiere verte bien... pero no mejor que ellos"

Con un nuevo vídeo donde se le ve cantando a capela desde un auto, Seidy La Niña provocó los elogios y aplausos de sus más incondicionales seguidores en redes sociales.

"La gente quiere verte bien... pero no mejor que ellos", escribió al compartir una de sus habituales 'improvisaciones' que, si sigue el camino de las previas, podría terminar siendo un nuevo tema para su repertorio.

"Lo que sucede es que a nadie le gusta ver sonrisa en boca de otro, ashé"; "Sabes cuánto te admiramos, no andas hablando ni tirándole a nadie estás enfrascada en lo tuyo, en ti, en un pueblo de seguidores y ese respeto te lo ganas tú sola, bendiciones"; "Me encantan tus publicaciones y canciones me encanta ashé"; "Eres especial mi coterránea sencilla, no habla dr nadie, Amén"; "Esta tía una verdadera crack, sí señor"; "Bella mi amor, Dios te bendiga, me encanta tu voz ronca, soy tu admiradora seguidora"; "Eso te quedó espectacular"; "Me gusta así, natural, sencilla"; "Eres la mejor ashé que eleguá siempre te llene de iré", le dijeron.

Tras eso compartió varias imágenes de su plan de fin de semana junto al mar.

"A veces solo te necesitas a ti …", escribió junto a las instantáneas la artista, que en días recientes estuvo en el ojo de la polémica tras cancelación de su presentación en Naples, poco después de haber visto la luz su nuevo tema, "La Temba", protagonizado por su mamá.