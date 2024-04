Ex presidente uruguayo Pepe Mujica anuncia que tiene un tumor en el esófago

El ex presidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano (2010-2015) anunció este lunes en una conferencia de prensa que tiene un tumor en el esófago.

Mujica dijo que se realizó un chequeo médico el pasado viernes, detectándose la enfermedad, reportó Infobae.

“Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido”, puntualizó el expresidente de 88 años.

“Es doblemente complicado en mi caso”, señaló Mujica al referirse a las opciones médicas disponibles, ya sea cirugía o quimioterapia. “Porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones”.

Apuntó que los galenos evalúan cuál será el mejor tratamiento a seguir.

Sin embargo, Mujica afirmó que continuará su compromiso militante en las filas del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Amplio, manteniéndose fiel a sus convicciones, mientras disfruta de su pasión por las verduras y el cuidado de sus gallinas.

El ex presidente también envió un mensaje a los jóvenes.

“Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va”, dijo. “El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”.

Por último, agregó que la única libertad que existe está en la cabeza y se llama “voluntad”, reportó el sitio Infobae.

Según Mujica “si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces”.

“Por lo demás, estoy agradecido y que me quiten lo bailado”, concluyó.

Pepe Mujica, cuyo nombre es José Alberto Mujica Cordano, es un político uruguayo que nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo.

Fue guerrillero y líder del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros antes de incursionar en la política.

Fungió como diputado en 1989 y posteriormente senador por el Frente Amplio. Además, ocupó el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008.

Llegó a ser presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, y luego continuó su carrera política como senador, hasta su renuncia el 20 de octubre de 2020.

Desde entonces decidió retirarse para dedicarse a la militancia popular. Actualmente, lidera el Movimiento de Participación Popular, el sector mayoritario del Frente Amplio.