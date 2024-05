Amanda evoluciona favorablemente semanas después de su trasplante en España: "Ha ganado peso"

La niña cubana Amanda Lemus, sometida a un trasplante de hígado en España, evoluciona favorablemente e incluso ha ganado peso, informó la activista Yamilka Laffita, conocida como Lara Crofs en Facebook.

La joven afirmó en una publicación que la pequeña de tres años está "muy animada y activa, por lo que es fácil entender que se siente mejor".

Desde hace una semana se alimenta con papillas a base de carnes y vegetales y ha ganado peso, señaló.

Los médicos explicaron que la recuperación de la infante será larga y requerirá cuidados especiales, por lo cual la madre, Mila Ortiz, recibe charlas sobre el cuidado y atención que se debe tener con niños trasplantados en el Hospitalaria La Paz, en Madrid, donde Amanda está siendo atendida desde su arribo a España.

Publicación en Facebook

El último parte médico indicó que la niña "sigue con ascitis en 1.0 ml de 300 ml que la tenía cuando llegó a España, lo que denota el "grado grande de mejoría", explicó Crofs.

Afirma que esa pequeña acumulación de líquido causó febrícula en un momento inicial, pero fue rebasada hace días.

"La infección nunca ha sido peligrosa y los médicos la tienen bajo control, lo cual no ofrece ningún peligro de complicación. Las plaquetas aún están bajas (la cantidad de antibióticos suministrados para ascitis atenta contra la recuperación de las plaquetas) debido a que el bazo aún no está en el tamaño normal, pues recordemos que llegó con el órgano muy inflamado. El conducto biliar ha comenzado a funcionar como se esperaba, la porción de hígado implantado se está desempañando acorde a los parámetros establecidos. Los doctores a cargo, mismo presentado problema con las plaquetas, decidieron no transfundirla por ahora porque la hemoglobina subió. Podemos concluir que la evolución de la paciente, ahora mismo, no puede ser mejor", explicó.

Al final de su mensaje recordó que el caso de Amanda "es la prueba fehaciente, concreta de que cuando la comunidad cubana se une en post de las causas justas, podemos salvar lo que nos propongamos".

El caso de la pequeña movilizó desde hace meses a cientos de cubanos dentro y fuera de la isla, luego de que las autoridades sanitarias de la isla dijeran que no podían operarla por falta de recursos.

Una solicitud de sus padres para que el Ministerio de Salud Pública firmara una carta autorizando a la familia a solicitar una visa humanitaria para sacarla del país estuvo muchos meses detenida, poniendo en peligro la vida de Amanda.

La familia finalmente viajó a España con una visa de turismo y a los 15 días se realizó el trasplante del que fue donante el papá. Los médicos españoles dijeron que se había "perdido un tiempo precioso", pues la paciente llegó muy deteriorada.

Tras varias recaídas después del procedimiento quirúrgico la pequeña finalmente empieza a dar señales de mejoría.