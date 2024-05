"Pura energía": Rebeca Martínez encanta a sus fans con su baile al ritmo de "Girls Just Want to Have Fun"

Rebeca Martínez contagió a sus seguidores de buena energía con su reciente publicación en redes sociales, donde presumió de su espectacular figura y su lozanía y dotes para bailar.

"La risa, el baile y el amor lo curan todo! Donde estén esas tres cosas… Me quedo. Familia hermosa online, los quiero y los quiero ver bien. Amor con amor se paga", escribió en el post donde compartió un vídeo en el que se le ve bailando "Girls Just Want to Have Fun", de Cyndi Lauper.

En el clip, la reconocida y querida artista, luce un atuendo ochentero compuesto por un corto y ceñido conjunto deportivo negro con botas rojas altas que resalta su espectacular y trabajada figura.

"Guapísima"; "La verdadera reina de Cuba. Te deseo lo más lindo de este mundo, y que tu mami te siga acompañando "; "Qué belleza, gracias por tus buenos deseos"; "Divina y hermosa, me encantó el tema musical de vuelta a los 80 bendiciones"; "La mejor y más completa"; "Yo también me quedo con todas esas cosas"; "Pero es que ella me mata con esa energía tan bella"; "Como el vino"; "Eterna juventud"; "Pura energía mi Rebe"; "Bella por dentro y por fuera, desde el exilio con mucho cariño"; "Wow, cuerpazo"; "Tan bella y esplendorosa como siempre, Dios te bendiga más"; "Positiva y activa de hermosa como siempre", "Siempre bella y activa"; "Felicidades por ser tan bella y tener esa alegría y esa energía única"; "Que tengas un lindo día, tu sonrisa y amor iluminan el alma a muchos. Gracias por acompañarnos siempre"; "Esa energía que siempre te acompaña y que irradia es maravillosa, Dios te bendiga siempre"; "La Rebe se marca un cuerpazo, guapa, guapa y bien puro fuego"; se lee entre las reacciones que su vídeo está provocando.