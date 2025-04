Rebeca Martínez regala un meneíto a ritmo de reparto: "Quién dice que el baile y los ejercicios no rejuvenecen"

La actriz, cantante y bailarina cubana Rebeca Martínez volvió a encender las redes sociales con uno de esos momentos que demuestran que el arte, la energía y la pasión no tienen edad.

En un video compartido en sus redes, la artista se dejó llevar por el contagioso ritmo del tema “Las Ganas”, interpretado por Musteerifa y Payaso X Ley, y regaló a sus seguidores un meneíto lleno de sabor y actitud.

“Pa' mí, pa' ti, pa' todos... Que sea un bonito día. Familia hermosa online, un meneíto antes de irme a grabar. Los quiero y los quiero ver bien. Amor con amor se paga. Hay una llave secreta que abre los corazones, el amor”, escribió junto al video en Instagram.

Con su carisma habitual, sonrisa radiante y una figura que desafía el paso del tiempo, Rebeca, quien ya supera los 50 años, no solo presumió de un cuerpazo envidiable, sino que además evidenció que mantiene intacta su energía de siempre con unos movimientos de infarto.

Vestida con un conjunto negro ajustado y una camiseta con estilo urbano, la eterna reina del escenario demostró que sigue teniendo ese swing único que la convirtió en un ícono de la televisión cubana.

El clip no tardó en despertar los comentarios de seguidores celebrando su vitalidad, su elegancia al bailar y su capacidad para seguir conectando con distintas generaciones a través del movimiento.

“Siempre tan linda y positiva”; “Quién dice que el baile, junto con los ejercicios, no rejuvenecen”; “Esa es la actitud, sin miedo al éxito”; “Puras buenas vibras”; “¡Siempre vital! ¡Qué energía positiva trasladas!”; “Wao derroche de belleza y energía”; “Dándole duro al reparto”; “No pero tú no quitas las ganas, con ese estilo dan más ganas de bailar”; “Oye Rebe pero tú no cambias, sigues igual de dura”; “Eres una persona vitamina”, fueron solo algunos de los elogios que le dejaron sus fans.

Hace unos días la artista demostraba que disfruta y mucho de los géneros urbanos nada más y nada menos que a ritmo del boricua Bad Bunny.

