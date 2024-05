Cubana viviendo en Canadá responde a crítica por su acento: "¿Quieren que hable estilo Chocolate?"

La usuaria de TikTok @soy_gabbyyy ha dado una respuesta de lo más contundente a un usuario que ha cuestionado su acento cubano pese a ella ser de La Habana.

"¿Cubana con ese acento?", le preguntó una persona a esta cubana que vive en Canadá, poniendo en duda su nacionalidad. Ante este interrogante, la tiktoker respondió con firmeza en otro vídeo.

"Nacida y criada en La Habana hasta los 20 años. Es super cómico porque me han dicho de todo por mi acento. Que seguro que mi marido no es canadiense que es español, que soy de Oriente por eso tengo este acento, que parezco venezolana... Pero cuando habló español con la gente latina de aquí me dicen 'que cubano hablas'", empezó diciendo @soy_gabbyyy.

"No sé que se esperan como acento cubano. El estilo Chocolate no soy yo. Después de 10 años viviendo en Canadá no voy a tener el mismo acento. Yo no vivo en Miami, vivo en Montreal. Nada en contra de la gente de Miami, pero hablan más español y con más gente cubana que yo", concluyó.

Ante su respuesta, esta cubana ha recibido el apoyo de otros cubanos y algunos de ellos han vivido en su propia piel el mismo problema.

"Es que si no hablamos vulgar y con palabrotas no somos cubanas. A mi me pasa igual", "Tu acento es cubano lindo, bello, perfecto, educado, con clase… se entiende cuando hablas", "Los latinos en Canadá, sobre todo en Montreal, pierden su acento porque hay tantas nacionalidades y nos mezclamos tanto. Montreal es un mix de todos los países del mundo" o "Tienes una acento neutro y hablas muy bonito", son algunos de los comentarios que le dejaron.