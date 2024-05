VIRAL: Joven enumera razones por las que no casarse con un cubano y causa polémica en TikTok

Una joven cubana se volvió viral con un vídeo dando controvertidas razones a las que las mujeres por las no deberían casarse con hombres de nacionalidad cubana, diciendo que son tacaños, infieles y vagos. Una polémica opinión que ha dejado a más de uno con la boca abierta por la forma en la que ha generalizado.

"Los cubanos son demasiado infieles. Posiblemente meta a su amante en casa", dice en una parte del vídeo la usuaria @lacubanaenusa.

"El cubano siempre va a preferir a su madre antes que a su mujer y sus hijos. Si tu esposo es cubano lo normal es que no cocine y no ayude en la casa, porque la mayoría son así. Si te casas con un cubano olvídate de los detalles, porque no son detallistas ni un poquito", agrega.

La mujer que ha hecho estas polémicas afirmaciones en TikTok se identifica como @lacubanaenusa en la red social. Y como podría ser de esperar, estas declaraciones han levantado ampollas entre la comunidad cubana de la plataforma, donde le han dejado comentarios como:

"Tú no has conocido un cubano todavía o alguno te la dio con maldad", "Mi vida, lamento que tengas esta opinión de nosotros, deberías investigar un poco más a fondo a los cubanos", "Mami, eso que tú dices no habla mal de los cubanos, habla de el nivel de estupidez que manejas a la hora de elegir, suerte a la otra", "Honestamente creo que no estás hablando de los cubanos, somos todo lo contrario" o "Tuviste mala suerte amiga".

Estas opiniones expresadas en el vídeo son personales y cientos de personas han respondido con indignación a las palabras de esta joven.