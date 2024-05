El Boni se compra casa en Miami: "La primera de muchas más"

El cantante cubano Ebblis Mai Valdivia Díaz, mejor conocido por todos como El Boni, está de celebración, pues acaba de adquirir su primera casa en Miami.

Así lo dio a conocer el propio artista a través de las redes sociales después de publicar un video en su cuenta de Instagram junto a una agente inmobiliaria, en el que aparece obteniendo las llaves en las afuera de su nuevo hogar y segundos más tarde celebrando mientras abre una botella de champán.

"Felicidades Boni por esta gran meta cumplida, disfruta mucho tu casa, gracias por dejarme ser parte del proceso de cumplir esta gran meta, la primera de muchas más", comentó la empresaria que hizo posible la compra de la propiedad.

Tras dar a conocer la noticia, El Boni no ha hecho más que recibir mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos a través de comentarios que le han dejado en el post tales como: "Qué bueno, me alegro mucho", "Felicidades, a disfrutar", "¡El Boni ya no está pasmado!", "Eso es", "Lo mejor de lo mejor" y "Qué bonita, es preciosa".