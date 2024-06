El Boni recuerda cómo lo acusaron de desertar y le prohibieron volver a Cuba

Ebblis Mai Valdivia, no salió de forma definitiva de Cuba con la intención de emigrar o buscando un futuro mejor, a El Boni lo acusaron de desertar de su tierra y de su público y le prohibieron regresar a la isla.

El duro momento que vivió junto a su hermano Kelly Valdivia cuando se vieron obligados a ganarse la vida y empezar de cero en otro país, fue tema de conversación en una reciente entrevista para el podcast “Destino Tolk”.

El cantante cubano relató que luego de grabar un disco con su hermano en República Dominicana, en aquel entonces formaban el dúo Boni y Kelly, los invitaron a abrir un concierto en Panamá para un evento benéfico en el que estarían grandes estrellas de la música como Shakira, Juan Luis Guerra, Rubén Blades, David Bisbal entre otros.

Sin embargo, enseguida surgieron las negativas por parte de un directivo de su empresa en Cuba: “Ellos no querían que fuéramos, para ellos era ‘diversionismo ideológico’, el típico subnormal de la empresa que pone trabas, él nos dijo díganle a Juan Luis Guerra que venga a hablar con nosotros, una locura”.

“Nos dijeron que no, y que si hacíamos ese evento y no regresábamos en el tiempo que ellos decían habíamos traicionado y éramos desertores”, continuó el cantante.

Boni y Kelly decidieron viajar a Panamá, abrieron el concierto, compartieron con esos reconocidos artistas “y a los dos días cuando vamos a regresar, ya no podíamos regresar para Cuba, la aerolínea nos había cancelado el vuelo y llamamos a la empresa y nos dijeron que éramos desertores que nosotros habíamos traicionado al público y toda esa cantidad de tonterías que no tienen ningún sentido, no nos dejan regresar y tuvimos que empezar una vida de cero en República Dominicana”.

“Yo siempre digo cuando tú estás preparado para quedarte en otro país, dejar tu país, tú te preparas, tú te despides de tu mamá, de tu familia, nosotros nos fuimos pensando que regresábamos (…) Nuestra madre pobrecita iba todos los días al Ministerio de Cultura al Instituto de la Música, la peloteaban la trataban mal y la humillaban y ella lo hacía todos los días y esperaba a ver si la atendían”, confesó El Boni.

Después de cinco o seis años trabajando en la música en República Dominicana y luego en España, totalmente alejados del público cubano, pudieron regresar a la isla, pero fue muy difícil recuperar su carrera en Cuba, hasta que deciden trasladarse a Miami.