Oniel Bebeshito habla de su censura en la Televisión Cubana: "Yo no hice nada malo"

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito emitió un video en directo en su cuenta de Instagram en el que habló de la censura que vivió por parte de la Televisión Cubana y los Premios Lucas.

El cantante urbano se sinceró con sus fanáticos y confesó que ha decidido no acudir más nunca a unos Premios Lucas, pues estuvo censurado en el programa por algo que él considera injusto y asegura que no hizo nada malo.

"Yo no voy a ir más, yo tomé la decisión. Yo no hice nada malo, todo el mundo sabe lo que me pasó en los Lucas, fui censurado de toda la televisión por algo que yo digo que fue injusto", comentó.

Oniel Bebeshito contó en su directo que todo comenzó poco tiempo después de acudir tres veces a un ensayo del Lucasnómetro que se emitiría por la Televisión Cubana.

El reguetonero explicó que posteriormente apareció una periodista que alegó que era una vergüenza que se presentara en dicho programa debido al contenido de las letras de sus canciones, unas declaraciones que acabaron con su censura en la televisión del país.

Sin embargo, el joven explicó que aunque dicha restricción le ha sido retirada actualmente, de igual manera no acudirá a los Premios Lucas y en caso de ganar algún galardón, enviará a alguien de su empresa discográfica para que lo recoja.