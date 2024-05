Agustín Marquetti: "Venir a Miami es una de las cosas más grandes que me ha pasado"

Agustín Marquetti y Julita Osendi volvieron a los roles que hace años los identificaba: el del pelotero entrevistado y la periodista entrevistadora, siempre a la espera de los éxitos del ex Industriales, que tanta alegría dio a la afición cubana.

Esta vez, un testimonio gráfico de la conversación que tuvieron en Miami, quedó recogido en el canal “Cuba Sports Network” de la plataforma Youtube.

En esa charla Marquetti confesó sentirse dichoso. “En el deporte tuve momentos importantes con Industriales, con el equipo Cuba, y una de las cosas más grandes que a mí me ha pasado es haber venido a este país”.

Y la dicha de Marquetti viene relacionada con el sentimiento que guarda hacia la isla. “Yo vine en el 2010 y voy a cumplir 14 años… Esto es Cuba para mí, no sé para otra gente”, reflexionó.

El estelar pelotero recordó que tras su llegada a Estados Unidos en diciembre de 2010, al siguiente año, le hicieron un homenaje que en su vida se lo habían hecho antes.

“No por el dinero que me regalaron, porque me regalaron más de 30,000 dólares…, pero el amor de la gente, porque desgraciadamente cuando uno se retira ya no es el mismo. Pero bueno, el pueblo te sigue queriendo y esto está lleno de cubanos. A unos les gusta más la pelota, a otros menos, pero yo me siento muy bien aquí”, señaló.

No faltó el espacio para hablar sobre el jonrón, quizás unos de los más famosos de las Series Nacionales, ante el pitcher pinareño Rogelio García y que le dio un anhelado título por aquel entonces a los Industriales.

“Para mí eso fue grande porque yo le doy el jonrón a Rogelio con 40 años y hacía 13 años que Industriales no ganaba. Eso para mí es inmenso, la alegría eterna”, aportó.

Sin embargo, Marquetti fue conservador ante el reto planteado por Julita de formar un equipo Cuba histórico.

El no fue su respuesta contundente, porque “si tú haces un equipo Cuba de todos los tiempos no pones a Chávez, no pones a Urbano, no pones a Cuevas”, dijo reflexionando sobre compañeros de la época con los que compartió momentos memorables del deporte nacional cubano.

“Cada uno defiende su etapa; nosotros jugábamos conscientemente al béisbol. Aquí la gente juega por millones. ¿Es lo mismo los peloteros estos que nosotros?, ¿Cuántos de nosotros hubiéramos jugado aquí?”, fue su pregunta para comparar los tiempos pasados con los presentes en el béisbol mundial y en la actuación de los peloteros cubanos.

Fue una conversación basada en anécdotas, historias familiares y deportivas, bromas que dejaron ver el cariño que siente la periodista por la trayectoria del pelotero.

Marquetti es una figura vinculada al desarrollo del béisbol en Miami, sobre todo con los peloteros cubanos radicados en esa ciudad.

Al poco tiempo de su llegada a la Ciudad del Sol abrió una academia de béisbol junto a su hijo Agustín Jr.

En 2022, regresó a la isla tras ocho años de ausencia. En esa oportunidad dijo que "siendo pobre allá (en Estados Unidos) me siento y vivo como rico, porque yo lo comparo con mis tiempos aquí, cuando no tenía nada. Ahora soy feliz, estoy viviendo en el paraíso".