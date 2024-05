Despiden a joven pelotero fallecido en Santiago de Cuba

Familiares, amigos y seguidores del pelotero cubano Daniel Antonio Colás Soulary acudieron este miércoles a darle el último adiós en su natal Santiago de Cuba.

La joven promesa del béisbol, quien murió justo el día en que cumplía 23 años, fue vestido con el uniforme del equipo de las Avispas, el cual integró por tres series consecutivas, a excepción de la actual, a la que no pudo incorporarse por la enfermedad que sufría.

Daniel Antonio Colás Soulary. Foto: Yosmany Mayeta Labrada / Facebook

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada compartió una fotografía del joven, quien fue velado en su casa, en la calle 4ta de Santa Rosa, entre 1ra y 3ra.

"Anoche, familiares y amigos comenzaron a postear en redes sociales buenas vibras por su cumpleaños 23, pero al amanecer de este primer día de mayo todo se entristeció al conocer de su fallecimiento", relató Mayeta en Facebook.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Hasta el momento no se ha informado oficialmente qué enfermedad padecía el fallecido, pero en el grupo de Facebook "Huracanes de Mayabeque" el usuario Leonardo Leal aseguró que tenía leucemia.

Captura de Facebook / Huracanes de Mayabeque / Leonardo Leal

El deceso del torpedero ha causado consternación en Santiago de Cuba, donde siempre fue reconocido por su gran talento en el terreno. En opinión del mentor Eriberto Rosales, citado por la página en Facebook Por La Goma, tenía todo para convertirse en el mejor en su posición en el país.

En redes sociales se multiplican las muestras de dolor por su muerte.

Captura de Facebook / Avispas de Santiago de Cu / Roxana Duquesne

"Hoy al despertar vi la triste noticia del fallecimiento de Daniel Antonio Colas Soulary, atleta del equipo de las Avispas de Santiago de Cuba, conjunto con el cual participó en tres Series Nacionales en las cual tuvo una línea ofensiva de AVE 191 H 18 VB 94 CA 20 a la defensa no promedio para 903 E :14 TL:144", detalló en Facebook el narrador deportivo Juan Manuel Ortega.

Captura de Facebook / Juan Manuel Ortega

"Más allá de las estadísticas fue un atleta muy entregado y sacrificado en su carrera deportiva. Tuve el placer de conocerlo y compartir con él, excelente muchacho, muy humilde, sencillo y sobre todas las cosas, excelente amigo. Daniel se fue físicamente pero su espíritu alegre siempre estará presente en el Guillermón apoyando al equipo de sus amores, las Avispas santiagueras", añadió.

El internauta Cándido Rey Sánchez Vinent lamentó que el muchacho se haya ido con la ilusión de hacer grandes jugadas y buenos batazos para enardecer a su afición.

"Me dejaste con los deseos de lucirme en el estadio al decirle a los aficionados: 'ese muchacho es el hijo de Félix, mi vecino de Avenida de Acacias'", expresó en Facebook.

Captura de Facebook / Avispas de Santiago de Cu / Cándido Rey Sánchez Vinent

Desde Italia, la usuaria identificada como Yemayasita Blokea expresó: "Duele mucho tener que despedirse de un guerrero muy querido por nuestro equipo. Hoy tu muerte nos toca en lo más profundo y más cuando estabas desbloqueando un año más de vida. Hoy tu pueblo te honra. Y cada una de las victorias serán dedicadas a ti. Te recordaremos siempre".

Captura de Facebook / Avispas de Santiago de Cu / Yemayasita Blokea

El pelotero santiaguero Euclides Jr. Pérez lamentó en Facebook la partida de su colega: "Es muy duro saber que no estarás entre todos los que te queremos de corazón, siempre serás mi hermano, te extrañaremos, siempre jamás olvidaré todos los lindos momentos que pasamos y todas las alegrías que vivimos en la pelota, que es lo que nos gusta desde chamacos".

Captura de Facebook / Euclides Jr. Pérez

"Te queremos kakete, como te decíamos, my nigga, contraseña tú sabes qué quiere decir una hermandad siempre estarán a tus tallas entre nosotros, que descanses en paz que Dios te tiene un lugar hermoso como te lo mereces", dijo con profundo pesar.

Una persona que responde en Facebook al nombre de La Tranka De Cuba comentó: "Mi hermano, todavía no me creo esto, no puede ser, hoy día de nuestro cumple, esta partida me deja sin fuerzas, mi hermano. EPD".