Informe de la OEA denuncia asesoría de régimen cubano en la represión en Venezuela

Testimonio de una víctima de torturas en Venezuela: "Había un cubano, que riéndose le decía a quien me azotaba: 'Me parece que no le estás dando con suficiente fuerza. Creo que voy a tener que enseñarte cómo se hace'. Ese cubano me azotó brutalmente los pies".