Cubanoamericano Frank Mora confirmado como embajador de EE.UU. ante la OEA

El profesor cubanoamericano Frank O. Mora, subsecretario de Defensa durante la administración de Barack Obama, fue confirmado este miércoles como embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

La confirmación de Mora estaba retenida por objeciones de senadores republicanos, entre ellos los cubanoamericanos Marco Rubio (Florida) y Ted Cruz, pero finalmente fue a votación en el Senado y logró la aprobación por mayoría de 51-45.

La aprobación del puesto de Mora por el Senado se extendió por un año y medio, luego que el presidente Biden lo nominara como representante ante la OEA en julio de 2021.

Mora deberá prestar juramento para el cargo ante el presidente Biden para asumir sus responsabilidades en la organización interamericana a partir de enero. Remplaza al también cubanoamericano Carlos Trujillo, quien sirvió como embajador de la OEA desde marzo de 2018 hasta el final del mandato del presidente Donald J. Trump.

Como embajador ante la OEA, tendrá un papel crucial en la gestión dipolomática de Estados Unidos en el hemisferio occidental, incluyendo Cuba, en momentos de ascenso de gobiernos de izquierda y ebullición política y social en varios países de la región.

Mora no respondió llamadas de CiberCuba este jueves para comentar sobre su aprobación por el Senado.

Prominente personalidad demócrata, Mora acumula un destacado aval como profesor universitario y estratega en asuntos latinoamericanos y de seguridad nacional.

Se le considera además un experto en relaciones entre Estados Unidos y América Latina, política y asuntos militares cubanos, y economía política e integración hemisféricas.

Durante los últimos 20 años, su contribución profesional y pública incluye labores como académico, consultor de la Biblioteca del Congreso, asesor del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) y el Departamento de Estado, y funcionario gubernamental.

Fue profesor de Estrategia de Seguridad Nacional y Estudios Latinoamericanos en la Escuela Nacional de Guerra de la Universidad Nacional de Defensa (2004-2009), y catedrático del Departamento de Estudios Internacionales del Rhodes College (2000-2004).

Se desempeñó como subsecretario de Defensa durante la administración Obama (2009-2013) y recibió la Medalla de la Oficina del Secretario de Defensa al Servicio Público Excepcional, en 2012.

De 2013 a 2020, regresó a las labores académicas como profesor y director del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green en FIU.

Al producirse la victoria electoral de Biden, formó parte del equipo de transición presidencial desde finales de 2020.

Entre sus libros de análisis histórico sobre Latinoamérica figuran Neighborly Adversaries: U.S-Latin American Relations (2015); Paraguay and the United States: Distant Allies (2008) y Latin American and Caribbean Foreign Policy (2003).

Es licenciado en Asuntos Internacionales por la Universidad George Washington, y Máster en Estudios Interamericanos y Doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami. Ha realizado también estudios universitarios en Perú y Costa Rica.