Mujeres ucranianas envían contundente mensaje a cubanos reclutados o dispuestos a participar en la guerra

Palabra o frase incorrecta: "enviaron" Contexto: "Un grupo de mujeres ucranianas enviaron un emotivo y contundente mensaje en español..." Corrección: Debería ser "envió" ya que el sujeto "un grupo" es singular.

Palabra o frase incorrecta: "hizo referencia" Contexto: "En su sentido mensaje las mujeres ucranianas hicieron referencia a dos años..." Corrección: "hicieron referencia" puede ser simplificado a "recordaron" para un tono más directo y personal.

Un grupo de mujeres ucranianas enviaron un emotivo y contundente mensaje en español a los cubanos que estén pensando en firmar contratos con el Ministerio Ruso de Defensa para enrolarse en la guerra de Ucrania y a aquellos que ya son parte del conflicto.

En un video de casi cuatro minutos una decena de féminas unieron sus voces para hacer desistir a los cubanos de participar en una guerra que no es suya.

Las mujeres denunciaron que Putin necesita nuevos soldados pero tiene miedo de declarar la movilización masiva en su país, motivo por el cual recurre a extranjeros e inmigrantes.

"Reclutan a los más pobres e indefensos, a inmigrantes como ustedes, quieren enviarlos a un país extranjero para matar a nuestros padres y hermanos, matar a personas que no les han hecho nada malo. Es la guerra de otros, no la suya. Para matar a nuestros hermanos y esposos les prometen mucho dinero, les prometen ayuda con papeles, pero deben darse cuenta de que Rusia utiliza a sus soldados como carne de cañón”, explicaron.

“Es muy probable que mueran en el primer combate. Es muy probable que no regresen de esta guerra. Para los comandantes rusos sus vidas no valen nada. Muchos cubanos que fueron a esta guerra ya han muerto", apuntaron.

"Quedarán para siempre en suelo ucraniano. Nadie buscará sus cuerpos. Ya no necesitan ni dinero ni papeles. Sus esposas son ahora viudas. Sus hijos son ahora huérfanos”, añadieron.

Las participantes en el video advirtieron que los soldados ucranianos defienden su patria, sus ciudades, sus familias, sus hijos y que por eso luchan con toda la furia.

“No vamos a perdonar a nadie que venga a conquistar nuestro país. No queremos que ustedes pierdan sus vidas en esta guerra", indicaron, al tiempo que apuntaron que los ucranianos quieren vivir en paz y amistad con todas las naciones.

A continuación citaron como antecedentes de la colaboración ucraniano-cubana la ayuda de voluntarios cubanos tras el desastre de Chernóbil, el tratamiento médico de niños ucranianos en Cuba tras esa tragedia, así como la formación de ingenieros cubanos en universidades de Ucrania, algo que dicen recordar y apreciar.

En el último segmento del llamamiento a desistir del reclutamiento, las mujeres instaron a los cubanos a no perder su única vida en una guerra.

"No agraven el dolor y la pena de nuestras familias, no traigan [lleven] el dolor a sus propias familias. No entreguen su única vida en esta guerra. No firmen contrato con el Ministerio de Defensa ruso. No vayan a la guerra", concluyeron.

En su sentido mensaje las mujeres ucranianas hicieron referencia a dos años marcados para ellas por una pesadilla que parece no tener fin.

La plataforma D’ Frente, que se ha hecho eco del mensaje a los cubanos, anunció en una nota de prensa que el próximo domingo 12 de marzo se unirán a una Marcha Internacional por las víctimas de la guerra y la represión política organizada por los rusos libres en Madrid.

También denunció la falta de transparencia del Gobierno cubano ante el reclutamiento de mercenarios para la invasión rusa a Ucrania.

No es la primera vez que ciudadanos ucranianos apelan directamente a los cubanos para hacerlos desistir de participar en el enfrentamiento bélico.

En septiembre, una veintena de soldados de Ucrania envió un mensaje a los cubanos reclamando su no participación en la guerra al servicio de Rusia y advirtiéndoles que no se dejaran engañar por la dictadura que les gobierna.

En el video, los soldados ucranianos aconsejaban que, en vez de prestarse como mercenarios al servicio de los intereses del Kremlin, lucharan por su libertad y que no fueran parte de la agresión de Rusia.

“Pueblo cubano, recuerden: Es mejor morir dignamente por la libertad de Cuba, que morir como invasor de la tierra ucraniana”, dijo en esa oportunidad una mujer ucraniana que participaba en el enfrentamiento como soldado.