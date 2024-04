Madre cubana pide ayuda para localizar a su hijo en Rusia: “Estoy desesperada”

Una madre cubana acudió a las redes sociales para lanzar un desesperado llamado de ayuda con el objetivo de localizar a su hijo en Rusia, de quien teme pueda haberse enrolado en las fuerzas armadas de ese país y encontrarse como mercenario en su invasión a Ucrania.

“Hola grupo, soy una madre desesperada. Hace 11 días que no sé nada de mi hijo, le escribo mensajes de texto por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, lo llamo y no tengo respuesta. Me estoy volviendo loca, ya no puedo más con esta angustia”, dijo la madre en el grupo de Facebook ‘Cubanos en Rusia (Moscú)’.

Captura de pantalla Facebook / Cubanos en Rusia (Moscú)

Identificada como María Elena Felipe Goya en su perfil de Facebook, la madre reconoció su desespero tras múltiples intentos infructuosos de hablar con su hijo por teléfono.

“Por favor, si alguien me puede ayudar, su nombre es Lizardo Aparicio. Espero que, con el favor de Dios, esté bien. Que alguien me diga qué puedo hacer. Dios los bendiga. Pongo algunas fotos. Por favor, si alguien sabe algo, agradecería cualquier información. Gracias”, dijo la mujer.

Nacida en Zulueta, Villa Clara, la madre cubana reside en Argentina, país en el que pretendía reunirse con su hijo, según explicó en los comentarios a su publicación. “Yo me lo quiero traer para Argentina. Yo estoy viviendo acá, pero no tuvo paciencia para esperar a que los trámites estuviesen hechos”, explicó Felipe Goya.

Una de las personas que le contestó en los comentarios, al parecer otra madre cubana en su misma situación, le dijo que su hijo estaba en la guerra de Ucrania. “El mío fue a trabajar y… ¿tú sabes donde está?... En la guerra de Rusia y Ucrania. Los engañan”, dijo la usuaria de Facebook identificada como Idalmis Pupo Sierra, residente en Holguín.

Captura de pantalla Facebook / Cubanos en Rusia (Moscú)

La posibilidad de que Lizardo Aparicio Felipe esté en Rusia enrolado como mercenario al servicio del régimen de Vladimir Putin en la invasión de Ucrania no fue confirmada por su madre, que tampoco la descartó, según sus declaraciones.

“Yo le pedí y le imploré que no se fuera, pero ya sabes cómo es la juventud y cómo está desgraciadamente la situación en Cuba, que conlleva a todo esto. Yo le estaba haciendo todo para traerlo para Argentina, pero no sé qué le dio, que no tuvo ese poco de paciencia para poder terminar todos los trámites”, dijo la madre de Lizardo.

Al momento de redactar esta nota, se desconocen otros detalles sobre la identidad del joven, así como de su salida de Cuba hacia Rusia (fechas, aeropuerto de salida y demás). CiberCuba se comunicó con la madre del joven pero, al momento de publicar esta nota, no ha obtenido respuesta a estas cuestiones.

Acorde a su perfile en redes sociales, Felipe Goya reside en Buenos Aires, trabaja para la Corporación Médica San Martin y es licenciada en Defectología por el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela, de Santa Clara.

“Estoy desesperada, nunca había dejado de comunicarse conmigo. Ya intentaron comunicarse con él, y el móvil está apagado”, dijo la madre desesperada.

Imágenes recientes que circularon en redes sociales mostraron a dos jóvenes cubanos que combatían como mercenarios en la guerra de Ucrania disparar ráfagas al aire para recordar a sus compatriotas muertos en la guerra.

“Esto es para nuestros seres queridos, los cubanos”, se escuchó en el video decir a uno de ellos. “Esto es un homenaje que le estamos haciendo a nuestros hermanos caídos. Queremos demostrar cómo nosotros los cubanos despedimos a los varones, despedimos a los hombres”, dijo el otro.

No está clara la cifra exacta de mercenarios cubanos al servicio de Rusia

Se cree que entre 400 y 3,000 cubanos se han sumado como mercenarios al ejército de Putin, según estimados del medio America Tevé.

A mediados de marzo, el gobierno ucraniano denunció en conferencia de prensa celebrada en Kiev la creciente presencia de mercenarios cubanos en la guerra.

"Vemos fotografías, vídeos del bando ruso donde se ve a muchos mercenarios de Cuba", dijo entonces el jefe de prensa del Comité ucraniano para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, Petró Yatsenko.

El funcionario recriminó al régimen cubano por la tolerancia ante el reclutamiento de sus ciudadanos por parte de Rusia, a pesar de los reportes de que muchos viajan engañados y han muerto en el frente.

"No podemos afirmar que se trate de un programa estatal, pero sabemos que nadie se opone a ello", declaró Yatsenko, criticando que "los agitadores rusos" trabajen sin restricciones en Cuba. Ocho prisioneros de guerra, entre los cuales había un cubano, participaron en dicha rueda de prensa.

El cubano, un maestro y músico de 35 años natural de Guantánamo llamado Frank Darío Jarrosay Manfuga, dijo haber llegado a Rusia con una promesa de trabajo en la construcción. Explicó que vio la propuesta en Facebook y aplicó, pero que al llegar a Moscú fue arrastrado a combatir con el Ejército ruso en el frente.

Este maestro de Geografía y músico cubano espera ahora una solución a su caso como prisionero de guerra en Ucrania. Yatsenko, afirmó que Ucrania está abierta a negociar el retorno de los mercenarios apresados a sus países de origen.

Teniendo en cuenta los antecedentes del régimen en procesos de negociación internacional, como el de los médicos cubanos secuestrados en Kenia, se hace difícil imaginar qué gestiones o recompensas estaría dispuesto a pagar el gobierno de Miguel Díaz-Canel para retornar a sus ciudadanos.

En los últimos meses algunos cubanos han dicho haber partido a Rusia engañados, mientras que otros han admitido saber claramente a lo que iban.

Por su parte, las autoridades cubanas afirmaron haber desarticulado una red dedicada al tráfico de personas para enviarlos a Rusia, pero no ofrecieron más detalles sobre el caso, en el que supuestamente 17 personas habían resultado detenidas.

A pesar de mostrar abiertamente su apoyo a la "operación especial militar" de Putin contra Ucrania, el régimen cubano aparenta desconocer que cientos de jóvenes han abandonado el país con destino a Rusia pasando por sus estrictos controles migratorios, motivo por el cual muchos expertos internacionales y activistas cubanos denuncian que este tráfico de mercenarios cuenta con la aprobación de las autoridades.