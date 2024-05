Conmociona muerte de joven transformista en La Habana: “Fue un guerrero”

La muerte de un joven transformista en Cuba ha provocado numerosas muestras de dolor y luto en las redes sociales.

Conocido en redes como Josh Bellakito, el joven enfrentaba la lucha contra el cáncer, enfermedad que lo venció en la batalla este jueves, según las muestras de condolencias.

“Me prometiste que lucharías hasta el final; me lo prometiste y me dijiste que serías un guerrero más. Aún no salgo del shock que me dio al leer esta noticia. Amigo mío, niño lindo; descansa en paz y que tu viaje al cielo sea precioso. Me queda el consuelo que desde la distancia te pude acompañar en este proceso tan duro y que lamentablemente tuvo un triste final”, dijo en su perfil de Facebook el periodista independiente Héctor Valdés Cocho.

Cocho expresó su rabia por el fallecimiento de su amigo. “Hace tan solo tres días me decía que saldría de esto y que iba a vivir”, señaló.

Otras personas definieron en palabras el sentimiento que les embargaba la muerte de este joven cubano.

“Hoy la tierra te llora por este gran vacío que nos dejas, amigo mío. Que injusta la muerte cuando llega antes de tiempo, pero el cielo se viste de gala para recibirte como te mereces, como lo eras y siempre serás un gigante”, mencionó el usuario Roman Duany.

La internauta Jennifer Gutiérrez aseguró a su “pitirrito”, manera en que identificaba amistosamente al joven, que era triste despertar con la noticia de su fallecimiento.

“Jamás te olvidaré mi vida, vuela alto y que tu alma descanse en paz. No tengo fuerzas para seguirte escribiendo”, expresó.

En noviembre de 2023, la muerte de un transformista cubano muy querido en Bayamo, en la provincia Granma, generó de inmediato un multitudinario homenaje al que asistieron cientos de personas, según imágenes publicadas en redes sociales.

Pedro Cutiño fue despedido por cientos de personas que asistían a sus espectáculos en la localidad, algo que lo hizo especialmente querido y popular.

Recientemente, las muestras de cariño y respeto hacia Lester García Pérez, un transformista cubano como "La Lourdes de Cuba", no se hicieron esperar tras conocerse de su fallecimiento el pasado jueves 18 de abril en La Habana.