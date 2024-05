Lanzador Pedro Portuondo responde a las críticas: "Ustedes solo quieren ver un show sin importar nada más"

El pitcher Pedro Portuondo, de Santiago de Cuba, respondió a las críticas recibidas de los aficionados tras su desempeño en el partido del miércoles contra Matanzas.

Portuondo, quien lanzó solamente el primer inning en el que permitió cuatro carreras, detalló todos los fallecimientos que han ocurrido en los últimos días -incluido el de su sobrina de tres años- que indudablemente han hecho mella en su ánimo y en su rendimiento.

"Qué fácil es criticar a un pelotero...", dijo en un mensaje compartido en Facebook, en el que asegura que no intenta justificar su actuación.

"Ninguno de ustedes tiene ni la más mínima idea del sacrificio que implica jugar beisbol, ni asumir ciertas responsabilidades dentro de un equipo tan grande con el mío (Santiago). Ustedes solo quieren ver un show sin importar nada más...", señaló.

Captura de Facebook / Pedro Portuondo (Castigador)

Pedro recordó la reciente muerte de su compañero Daniel Colas, víctima de una enfermedad, una noticia que conmocionó al pueblo de Santiago y a toda la afición beisbolera.

"No tienen idea de cuántas lágrimas por él he derramado. Luego nos llega la noticia del padre de otros de mis compañeros, Yoel Yanqui. Son dolores que no se superan muy fácil", subrayó.

"Cuando regresábamos de esa gira gris que tuvimos por muchos motivos, al entrar en la noche por la puerta de mi casa también siguieron las malas noticias, pues solo hice soltar el maletín y me informan que una de mis sobrinas había fallecido. EPD mi reina, con apenas tres añitos...", detalló.

El joven serpentinero recalcó que a pesar de todos esos golpes sin poder apartar ese dolor asumió el reto de jugar y salió a darlo todo como en sus últimas salidas en las que lo había hecho bien, pero el miércoles no le salieron bien las cosas.

"A veces un pelotero o un deportista en general solo necesita un apoyo, no tantas críticas y ofensas como las que acostumbran ustedes (afición santiaguera) hacerles a los peloteros. Feliz tarde a todos, como buen santiaguero que soy, pues Santiago campeón", concluyó.