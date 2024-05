Erdwin Fernández: "El verdadero público que ama el arte no le importa cómo piensen los artistas"

La carrera de Erdwin Fernández en la actuación está lejos de menguar, en Miami el reconocido artista cubano se ha sumado a varios de los proyectos de la plataforma PRONYR TV, entre ellos la serie de estreno “Tú decides”.

En entrevista con CiberCuba el actor compartió detalles sobre la influencia de sus padres en su vida, su carrera en el teatro, el cine y la televisión en Cuba, sus experiencias en lo personal y profesional al llegar a Estados Unidos y también las críticas que recibe en las redes sociales por criticar la realidad cubana.

Creciste en el seno de una familia de grandes artistas, ¿cuál es el principal legado que te dejaron tus padres para tu carrera?

Erdwin Fernández: “Voy a empezar diciendo que yo crecí en familia con toda la libertad de imaginación posible, con mucho cariño, tengo fabulosos recuerdos de mi infancia, de mis padres, de mis abuelos, de mis abuelas. Era una casa siempre llena de magia donde hacíamos a todo, desde construir pequeñas maquetas de aviones, dibujar con Raúl Eguren, pintar, construir cosas (…) Con esto te quiero decir que fue una infancia muy bonita, llena de mucha imaginación y de mucha libertad y, sobre todo, de mucha exigencia y sinceridad.

“Mi padre era un hombre extremadamente sincero, mi madre mucho más sincera que él, mucho más diplomática, pero mucho más directa y es eso lo que me han dejado esa exigencia y sinceridad. Siempre me lo decían, di las cosas que tengas que decir, no tengas miedo. Sé que te vas a buscar muchos problemas en tu vida, pero por lo menos vas a dormir tranquilo”.

Casi siempre los actores tienen un personaje que es su favorito o que recuerdan con más cariño, ¿cuál es ese personaje que ha marcado tu carrera?

Erdwin Fernández: “Yo estuve en Teatro Estudio casi 10 años, trabajando con Armando Suárez del Villar, Bertha Martínez, Nicolás Dorr, Héctor Quintero, Vicente Revuelta, Raquel Revuelta y trabajé en casi todos los festivales de teatro de La Habana, y todos los personajes de teatro son favoritos, todos. De todos guardo grandes recuerdos.

“En el cine hice una película con la cual tengo un premio del Latin ACE en Nueva York Bailando con Margot. Mucho radio que hicimos, mucho doblaje, y en televisión yo tengo dos personajes favoritos, uno es el Lachy, Lázaro, de Salir de noche y el otro es Gonzalo de Viñangó en la aventura La leyenda del Rayo.

“Yo suelo hacer personajes complicados, cuando te venden un personaje de villano, en una novela lo que tienes que buscar es la parte humana. Lachy, por ejemplo, es un tipo que es capaz de engañar a la mujer, pero la ama, llora, sufre, se divierte y como está escrito en la novela, es mucho más ser humano que el bueno. Esos son los personajes que más me han marcado en la carrera en televisión”.

En 2022 llegaste a Miami, dejaste atrás una carrera hecha, un público que te reconocía. ¿Qué tan difícil fue para ti dar ese paso y empezar de cero?

Erdwin Fernández: “Hay una contradicción en tu pregunta por lo que acabas de decir, o sea, dejaste una carrera hecha por lo tanto no empiezas de cero. Tú llegas aquí con una carrera que ya tenías. Llegas con una base, empiezas a hacer tu nueva vida, eso es otra cosa. No dejas detrás el reconocimiento del verdadero público, ahora tenemos un público dividido, el verdadero público que ama el arte no le importa cómo piensen los artistas, ese es el verdadero público y está el otro público, que es el que se dedica a insultarte.

"Incluso ha resurgido un nuevo público, que es el público especialista en actuación, en arte, en crítica teatral, de cine, que te dicen eres un mal actor. Se lo dicen a casi todo el mundo solamente por opinar distinto. Yo siempre digo que yo no dejé de trabajar para el público que reconocía el trabajo de todos nosotros. La gente de Cuba, los que nos critican, olvida que aquí en Miami son muchísimos los cubanos que vieron todo nuestro trabajo, todas nuestras telenovelas, las películas, han visto todos los seriales y tú los encuentras en la esquina y te piden tomarte fotos con él, y te dicen `oye yo te vi en Cuba hasta el otro día´.

“Entonces no llegas desnudo y te das cuenta de que ese temita del cementerio de los artistas no existe. Estás empezando de cero porque empieza una nueva vida, pero tienes una carrera hecha que la gente te reconoce y de verdad que te reconocen en la calle, no es mentira. Claro es difícil tomar esa decisión porque es tu país, tienes todos tus recuerdos, tienes todo ahí, pero cuando hay que tomarla, se toma y punto, no se cuestiona tanto, se hace y ya.

En más de una ocasión has dicho que todo trabajo es digno y hemos visto que has cuestionado mucho a esas personas que critican a los artistas cubanos en el exilio porque han tenido que hacer otros trabajos fuera de sus carreras. ¿En tu caso fue una oportunidad para crecer o sientes que fue un retroceso?

Erdwin Fernández: “No hay retroceso en tu vida. Hay una un nuevo aprendizaje que es otra historia, hay una nueva vida que tú vas a descubrir, otra historia completamente distinta, todo depende de cómo tú lo mires. Lo que pasa es que en Cuba hay gente que tiene muy mala memoria y hablo sobre todo de las personas que critican en las redes sociales y te dicen `ahora estás de carpintero´, yo estaba vendiendo, era vendedor de una tienda no era carpintero, con mi respeto para los carpinteros, que muchos de ellos son artistas. Hay una cosa que olvida esa gente que te critica. En Cuba, al lado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, hay un restaurante donde trabajan artistas que hacen de meseros, de dependientes, de capitanes de salón, entre ellos, muchísimos buenos artistas cubanos. Allí a nadie le parecía denigrante, ahora, ¿porque lo hacemos en el exilio, entonces es denigrante? No, somos los mismos.

“Mi padre, cuando salió de la prisión en Cuba, le dijeron que iba a trabajar en un agro mercado y él le dijo a los funcionarios, `ok, perfecto, pero nunca me van a quitar el artista que soy, seré el artista que trabaja en un agro mercado´, por lo tanto, no asusta. Además, rayos, te están pagando. Mi esposa Adriana y yo siempre conversamos una cosa y que nos da mucha risa. Es increíble que en Cuba yo tenía que pintar el apartamento y gracias a eso aprendimos a hacerlo. Aquí nos pagan por pintar los apartamentos, dinero que tú empleas en el gimnasio, dinero que tú empleas en la renta, dinero que tú empleas en tu carrera también. Entonces no es denigrante, somos seres humanos que tenemos la capacidad de actuar, pero cuando tú haces otro trabajo también estás haciendo arte. Es así de simple”.

Eres de los artistas que más ha criticado la realidad cubana, incluso estando dentro de Cuba. Ahora que estás en Miami, ¿sientes que es un deber como cubano criticar esa realidad a través de las redes o en tu vida cotidiana?

Erdwin Fernández: “Yo siempre empiezo diciendo, hay gente que olvida. Hay gente que olvida que muchos estudiamos en Cuba y estudiamos carreras universitarias, y nos enseñaron y nos insistieron mucho en asignaturas políticas y tú aprendes varias cosas, varias cosas que la gente ha olvidado o prefiere olvidar, que es el concepto de ciudadano y el concepto de funcionario público. El ciudadano es una persona que tiene que integrarse completamente a la comunidad donde vive, por lo tanto tiene derechos y deberes y tiene la obligación de participar en la vida política de un país. Y la política es muy amplia, no es un sector, no es es el Partido Comunista. Tú tienes todo el derecho del mundo como ciudadano a usar la palabra, a criticar, a señalar, Dios, la naturaleza nos dio ese derecho, el derecho a la palabra. No hay hombre que te la pueda quitar. Por lo tanto, como ciudadano tengo ese derecho. Y yo ejercí mi derecho y lo ejerzo todavía desde aquí.

“Otra cosa que olvidan es el concepto de funcionario público. Según tengo entendido, yo leo bastante, créeme, antes de ir a una entrevista me informo, el funcionario público, si no me equivoco, es desde el presidente de un país hasta el último que atiende una oficina, son personas que están al servicio de la población, no son dioses y están expuestos a las críticas, señalamientos, incluso cuando no sirven están sujetos a que tú le digas que no deben estar allí.

“Siempre digo, quién puede creer en un artista si tú en tu vida particular no eres sincero. Si solamente eres sincero en la pantalla y en la vida particular te callas la boca ante todo lo que tú crees injusto. El otro día incluso una mujer me contestó por Facebook, `estate tranquilo Erdwin Fernández, que tú nunca aquí te cagaste en nadie´. Y yo le dije, `tiene toda la razón, no hace falta cagarse en nadie para decir las verdades. Con la razón, la lógica, los estudios y conocimientos puedes rebatir cualquier cosa sin insultar a nadie”.

Imagino que haya sido un tanto difícil ver ese tipo de comentarios que muchas veces ni siquiera son ciertos.

Erdwin Fernández: “Tienes que lidiar con eso y saber que esas son las consecuencias. Hay mucha gente en Cuba que dicen que no pueden decir que no a ciertas cosas. Yo no le digo a la gente que haga lo que yo hice. Yo les digo que sí se puede hacer. A mí, después del suceso del 11 J y del Ministerio de Cultura, me hicieron una llamada, un funcionario que yo quería mucho porque ayudó mucho a mi padre y mi madre, él me estaba citando para un acto de reafirmación revolucionaria. Yo sabía lo que me venía, yo sabía las consecuencias, pero yo le dije, `mira mi hermano yo no creo que pueda porque yo no tengo sangre para eso, después de todo lo que yo he visto no tengo sangre para eso´. Pero tienes que aceptar las consecuencias, es saber tu lugar en el mundo”.

Háblanos un poco de lo que estás haciendo ahora. Te hemos visto en los últimos meses en varios proyectos con PRONYR TV compartiendo con muchos artistas cubanos en Miami.

Erdwin Fernández: “PRONYR TV ha sido como el salvavidas para todos nosotros. Ya te dije que uno llega a este país con todo lo que viene arrastrando y todo lo que te dicen en las redes de que Miami es el cementerio de los artistas. Aunque tú veas que no, sientes ese temor. PRONYR nos abrió las puertas para hacer nuevamente televisión. Yo le agradezco muchísimo a mis amigos Tony Salud, Jean Michel, Orlando Fundichely y muchos otros por darnos la oportunidad de poder decir estamos vivos y no abandonar nuestros sueños. Es un trabajo muy lindo, nos divertimos muchísimo, creo que cuando entramos a hacer una filmación es una loquera, fastidiamos, hacemos cuentos y a la hora de trabajar, trabajamos muy duro también. Y ha sido maravilloso. Es maravilloso. Estamos haciendo lo que nos gusta, lo que deseamos y encima nos pagan. Qué cosa más linda”.

PRONYR TV acaba de estrenar una nueva serie, Tú Decides, en la que participas en el primer capítulo “Quiero ser varón” con una historia bastante compleja, delicada, pero que está muy presente en la sociedad. Cuéntanos cómo fue esta experiencia.

Erdwin Fernández: “De entrada, nos estaba dirigiendo Jean Michel que es también actor y por lo tanto sabe de lo que está hablando. La protagonista es Chris Gómez, Amarylis Núñez y yo somos los coprotagonistas de la historia, y es una historia diferente, o sea, es algo que de cerca a nosotros nunca nos ha tocado. Es un tema bastante violento, pero desde el punto de vista artístico rompe bastante con el encasillamiento que teníamos en Cuba. Son seres ocupados en una situación muy difícil y muy bonita al mismo tiempo y creo que el mensaje principal es que tienes que apoyar a tu familia todo el tiempo. Hagan lo que hagan, tú los orientas, tú les dices, tú tratas de que hagan lo mejor del mundo, pero al final son tus hijos, si no son ellos quién te va a querer”.

Tú decides, la primera serie interactiva de PRONYR TV en la que el público decide el final que quiere ver, ya está disponible en esta plataforma, sin duda alguna una oportunidad para disfrutar de excelentes actuaciones como la de Erdwin Fernández.