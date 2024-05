Emocionada hasta las lágrimas: La Diosa comparte reacción de una fan con su nuevo tema "Corazoncito rojo"

Conmovida, agradecida y feliz se confesó La Diosa en redes sociales con la acogida que sus seguidores están dando a su último estreno, "Corazoncito rojo", primero en el que canta con su hija Reychel.

"¡Qué emoción para mí, gracias!", escribió en su perfil en Facebook junto a un vídeo de una fan que no puede contener las lágrimas al escuchar un fragmento del sencillo.

En Instagram, al compartir el mismo vídeo, celebró la buena acogida y el apoyo: "Ver la emoción de mis seguidores con este tema me hace feliz, gracias a todos", escribió.

La canción, según puede leerse de las reacciones en las plataformas digitales, ha recibido el aplauso mayoritario de sus fans, muchos de los cuales han comentado contando anécdotas personaless, haciendo catarsis de sentimientos o compartiendo las emociones que les ha provocado.

"Nunca jamás en dos años he llorado la muerte de mi madre y con esta súper canción la lloré por primera vez, mil bendiciones. No te imaginas lo que sentí al liberar esas lágrimas que por años reprimí"; "Está muy linda la canción, muy emotiva, le saca las lágrimas a cualquiera"; "Bella canción, es tan linda y más cuando tienes a tu mami en la distancia"; "Esa canción me conmovió el alma los sentimientos porque no tengo mamá Ami también se me salieron las lágrimas muchas felicidades bendiciones"; "El que no lloró con esa canción no es admirador de la buena música, muy bonita, con mucho sentimiento y muy limpia , Feliz día de las madres"; " En verdad esa canción y la voz tierna de Reychel…sacó muchas lágrimas…"; "Hay que tener el corazón de piedra para no soltar una lágrima con esa canción, solamente esa voz tan tierna y tan dulce de Reychel rompe corazones", le comentaron al post subido hace unas horas.

Antes de esta publicación, La Diosa había dedicado unas emotivas palabras a las madres en su día, para las que también había regalado desde el viernes su tema "Corazoncito rojo", que a dos días de estrenado ya superó las 49 mil views en Youtube.

"Las madres son sagradas. Madre mía donde quiera que te encuentres mis felicitaciones también para ti. Las madres son el único ser que te siguen cuidando aunque no estén en la tierra de los vivos", dijo en su mensaje que acompañó de una imagen con sus hijos del videoclip de su último tema y en el que reconoció a las madres y envío un mensaje de fe a las que tienen a sus hijos lejos.