Unión Eléctrica de Cuba reporta apagones durante las 24 horas por octava vez en los últimos nueve días

Por octava vez en nueve días la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reportó apagones durante las 24 horas el martes, en el contexto de la grave crisis energética que vive el país.

En el parte sobre la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) para este 15 de mayo la empresa estatal informó que el martes hubo afectación en el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día.

La máxima afectación fue 1322 MW a las 22:40 horas, señala el reporte.

Para este miércoles la situación apenas mejorará, pues para el horario pico se estima una afectación de 980 MW.

Según la UNE, se encuentran paradas por avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Rente. Se encuentran en mantenimiento las unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz la unidad 1 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Rente.

Asimismo, están fuera de servicio por falta de combustible 35 centrales de generación distribuida, con 274 MW afectados por este concepto.

Es la octava vez en nueve días que se reportan 24 horas de afectación en toda la isla. La situación electroenergética nacional que tiene a gran parte de la población sufriendo apagones de hasta 20 horas al día –en provincias como Las Tunas y Camagüey– ya resulta insostenible para muchos.

Los comentarios a la publicación de la UNE en Facebook evidencian el hartazgo de la población de la isla: Algún Ser que tome el control, porque definitivamente ésta gente no puede y ha quedado demostrado de sobra", apuntó un seguidor de la página.

Una mujer consideró que "Nos están exterminando lentamente, no hace falta estar en Palestina, sin la canasta básica, sin corriente eléctrica y sin nadie que le duela lo que le pase al pueblo que no duerme ni se alimenta bien, niños que la noche entera matándolos los mosquitos, enfermos sin medicina, ancianos sin vida, quien le pone el cascabel al gato, los dirigentes no dan la cara, exterminio en masa sin tirar un tiro".

"Riendo para no llorar, llevo 4 días sin dormir, las ojeras las tengo más oscuras que la propia noche y mis ganas de que ustedes se desaparezcan del mapa por incompetentes, no idóneos y todas esas basuras que ustedes inventan cada día se hace mas fuerte", subrayó un cubano.

"Para que ese poema permanente. Hagan la programación y respétenla aunque quiten 18 o 20 horas pero para poder organizarse uno y cocinar y hacer todo en esas pocas horas que dan. Y también desde el punto de vista psicológico no hay salud mental que aguante. Porque no se sabe cuándo se va , ni cuándo la van a poner y eso hace que uno se desespere más. Por favor ya que no queda de otra aguantar el apagón. Al menos organicen los alumbrones", dijo una internauta.

"Realmente es hora de que busquen una solución urgente que permita revertir esta situación, háganlo por los niños, por los ancianos, por un pueblo que no merece vivir esta agonía", comentó otra mujer.