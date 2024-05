“Lamentable”: Periodista de Radio Rebelde critica incumplimiento de promesas de la Unión Eléctrica

Sucedió este domingo Día de las Madres en Cuba, en el que los apagones empañaron el ya escaso ánimo celebratorio de millones de hijos.

No fue cualquier periodista oficialista, sino el encargado de cubrir la termoeléctrica Guiteras de Matanzas y, por extensión, las noticias relacionadas con la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y el sistema electroenergético nacional.

Se trató de José Miguel Solís, un veterano en el viejo oficio del “periodismo revolucionario”, ese que maquilla datos y realidades con la misma alegría que “convierte reveses en victorias”.

El reportero de Radio Rebelde en la Atenas de Cuba lanzó un dardo a la empresa estatal socialista que dirige Alfredo López Valdés, de la que tantas epopeyas ha sido su homérico propagandista.

El día comenzaba con optimismo para Solís. “La UNE corrobora que durante la madrugada no se afectará el servicio. Buen augurio para el Día de las Madres”, indicaba en sus redes sociales.

Sin embargo, algo se torció en el camino y la UNE metió un apagón en Matanzas como un Caballo de Troya.

Sobre las 11 de la noche del domingo volvió la luz y los nervios de Solís empezaron a temblar como las huestes de Héctor cuando Aquiles le bajó el catao. “11:02... se hizo la luz. Tic, tac. Veremos pues”.

“Lamentable, no se cumplieron los pronósticos”, concluyó el periodista oficialista una hora más tarde, sumido nuevamente en la oscuridad.

Su colega Jesús Álvarez López, al que no le importa lo que diga CiberCuba, también saltó con los apagones del Día de las Madres. “De apagones o alumbrones no vale la pena hablar por aquello de ‘no digas nada que no sea más importante que el silencio’”, dijo en sus redes sociales.

Su frase debería servir de recordatorio a Solís, al que un seguidor le dejó un comentario (captado en Facebook por el usuario Edmundo Dantés Junior) con una frase suya del Día de las Madres de 2023: “En un año o mejoran las cosas o acabamos con nuestro sistema, y créame, el costo será alto. Aún tengo esperanzas”.