La Dura habla de cómo fue su primera cita con Jacob Forever

Sin dar demasiados detalles pero sin pasar por alto la pregunta, La Dura respondió en redes sociales a cómo había sido su primera cita con Jacob Forever.

"Literalmente me hice la dura", dijo sin decir ni cómo ni dónde había tenido lugar el encuentro ni dar más pistas de cómo se había materializado.

Su escueta respuesta, compartida a través de la sección de stories de su cuenta en Instagram, la acompañó de una romántica foto donde se le ve dandole de comer al reguetonero mientras ambos se dan un baño de piscina.

Instagram stories / La Dura

Aunque en su muro Diliamne Jouve -nombre real de la influencer- suele compartir más contenido de estilo de vida, consejos de moda, belleza y outfits no por ello deja de pasar celebrar aniversarios, fechas importantes o especiales momentos con su pareja.

"My Valentines forever", escribió en febrero pasado junto a una foto con el artista, con quien contrajo nupcias en febrero de 2022, luego de ocho años de relación.

Antes, cuando el cumpleaños de El Inmortal, le envió una emotiva felicitación junto a dos fotos que son la viva estampa del amor, una de ellas precisamente de cuando se casaron.

"Happy Birthday to my favorite artist, my husband. Te deseo no solo en este día, en todos que Diosito siga bendiciéndote y te dé mucha salud, prosperidad y más éxito. Soy afortunada de tenerte en mi vida", le dijo en esa ocasión.

"Gracias mi amor, más afortunado soy yo de tenerte a ti, te amo mucho, abrazos, bendiciones, salud y larga vida", le contestó él.