Madre de cubana asesinada por su expareja en Florida City necesita una visa humanitaria para despedirse de su hija

La madre de una cubana que fue asesinada a tiros por su expareja en Florida City, ciudad de Miami-Dade, necesita una visa humanitaria para poder despedirse de su hija.

Odelsa Márquez, madre de Yessenia Rodríguez Márquez, se encuentra en Ecuador; desde allí pide la ayuda de algún político o abogado de inmigración para obtener una visa que le permita viajar a Estados Unidos a darle un último adiós a su hija.

"No puedo cerrar ese capítulo, aunque uno nunca como madre cierra el capítulo, pero al menos, con una despedida que yo la abrace, que yo hable con ella aunque esté difunta; yo eso no lo he podido tener, y es una cosa que se necesita", declaró a Telemundo 51.

Yessenia, de 44 años, llevaba apenas nueve meses en el país cuando el 22 de abril fue ultimada a balazos dentro de un auto por su ex, Alexander Roque, de 48 años. Después de cometer el crimen, el hombre condujo hasta la Policía con el cadáver en el asiento del pasajero.

"Quiero entenderlo y no puedo… no porque yo sea la madre, sino porque nadie que entienda lo que es sentir el amor por el prójimo, sea capaz de hacer una cosa tan bárbara", cuestionó Odelsa.

El cuerpo de la víctima no ha sido entregado por la Policía a la familia porque la investigación está en su fase inicial.

Yessenia y su hija de 12 años llegaron a Estados Unidos gracias a un parole humanitario que presentó el padre de la menor. Vivieron todos juntos hasta que ella conoció a Roque.

Esa nueva relación duró apenas tres meses. Según reveló Odelsa, su hija decidió irse de la casa del ahora acusado porque él empezó a mostrar una actitud violenta.

"Nosotros necesitamos un nicho para ella, porque su niña ha querido que se quede allá. Si no, yo fuera, recogiera las cenizas y las trajera, pero la niña quiere que la mamá se quede allá con ella", solicitó.

Según el informe del arresto, antes de ser detenido, el asesino envió fotos del cadáver de Yessenia a su madre y a su exesposo

"Qué cosa más horrorosa como ser humano… si es que se le puede llamar ser humano", expresó la señora.