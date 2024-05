Genera polémica anuncio de venta de isla natural en la Bahía de Biscayne en Miami

El anuncio de venta de Bird Key, única isla natural en el norte de la Bahía de Biscayne, ha causado polémica por tratarse de una zona con gran valor histórico y medioambiental para la ciudad de Miami, al sur de Florida.

Impulsado por el aumento de los precios en el mercado de bienes raíces, Finlay Matheson y su familia, dueños de los 37.5 acres, decidieron aprovechar el auge y deshacerse de la propiedad tasada en 31.5 millones de dólares.

“La he tenido por 40 años. El mercado de bienes raíces de hoy está caliente y por qué no venderla”, dijo Matheson a Telemundo51. Asimismo, indicó que en 1985 pagó 36,000 dólares por la isla, que ahora pertenece a sus hijos y un socio.

Sin embargo, ambientalistas como José Francisco Barro han mostrado su preocupación, al tratarse de un espacio de refugio de aves, que está en el registro de terrenos ambientales en amenaza del condado de Miami-Dade.

“Es un sitio donde los pájaros y las aves marianas pueden ir a descansar y poner sus nidos”, expuso Barro, un conservacionista y presidente de la Tropical Audubon Society , organización que trabaja para conservar y restaurar los ecosistemas naturales del sur de Florida.

Aunque Bird Key es propiedad privada, su futuro no deja de ser una preocupación. “Con cualquier construcción podríamos perder no solo la isla, también parte de las aguas de la bahía y estos sitios donde está la vida marina y los manatíes, no solo las aves”, ahondó.

La situación no ha dejado indiferente a la oficina de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “Mi administración ha estado siguiendo de cerca el proceso en Bird Key e hizo una oferta de compra que lamentablemente no cumplió con las expectativas del propietario”, indicó en un comunicado entregado a medios locales.

“La Bahía de Biscayne es a la vez un oasis recreativo y un motor económico para nuestro condado, pero también es el hogar de algunas de las especies más emblemáticas de Florida, incluidas aves, vida marina y manglares que reducen las tormentas”, reza el texto de la alcaldía.

“Por eso -prosigue el documento-, mi administración siempre considerará la oportunidad de restaurar nuestra bahía y proteger su vida silvestre mediante la adquisición de tierras. Estamos ansiosos por encontrar alternativas, incluido el apoyo estatal o federal, para comprar esta propiedad y ampliar la huella de nuestros programas de protección de la Bahía de Biscayne”.

En 2019, ante la creciente acumulación de basura en Bird Key, unos 25 voluntarios, organizados por Christopher Boykin, director ejecutivo de Pelican Harbor Seabird Station, “recogieron y se llevaron 1.4 toneladas de neumáticos, muebles de patios, latas, botellas, cajas, cartones, neveras y cientos de otros escombros que han estado ensuciando a la isla por lo menos desde los años 80”, reveló un reportaje del Miami Herald.

“Bird Key es de veras un lugar especial y mágico”, dijo Boykin al diario miamense. “En una gran ciudad como Miami, con tanto concreto y tanta población, tener esta biodiversidad y riqueza de vida resulta realmente algo extraordinario”.

La Bahía de Biscayne, localizada entre el Downtown y Miami Beach, no solo destaca por sus playas, también por sus famosas islas artificiales y albergar los Everglades: un parque nacional de importancia ecológica reconocido por la Unesco.

Artistas famosos, entre ellos Madonna, Ricky Martin, Shakira, Jennifer Lopez y Gloria Estefan, poseen mansiones en esas zonas, cuyos bellos paisajes enamoran a simple vista.