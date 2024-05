Llueven nuevas ayudas para madre cubana desalojada junto a sus dos hijas en Miami

Continúan llegando ayudas a Virgen María, la madre cubana que fue desalojada con sus dos hijas pequeñas de la vivienda donde estaba alquilada en Miami tras perder su trabajo.

El tiktoker Dairon Cano, quien divulgó el caso en su cuenta para pedir ayuda a sus seguidores, ha seguido compartiendo nuevos videos, pero estos muestran la respuesta solidaria que le ha dado la comunidad cubana en el exilio a esta mujer.

Dairon publicó la visita que le hicieron a la joven un grupo de ancianas, algunas con problemas de movilidad, que le llevaron alimentos del Baby Boomers Adult Day Care Center.

"Hemos venido desde bien lejos para ayudarla, esperamos de todo el apoyo de las personas en Hialeah den su contribución", dijo una anciana que se identificó como La Mariposa.

Las veteranas se reunieron con Virgen María en su habitación del Motel Chesapeake de Hialeah y le entregaron una postal firmada por todos los ancianos de la residencia que colaboraron en el donativo, y con un poema dedicado a ella especialmente, que la joven leyó emocionada.

"No llores, tienes que ser fuerte", le dijo La Mariposa.

Desde que se conoció el caso de esta madre, son varios los cubanos que le han dado su apoyo, tanto monetario como con bolsas de comida y suministros.

La madre cubana que estaba bajo amenaza de desalojo con sus dos hijas en Miami agradeció la ayuda de decenas de personas de esa ciudad que la socorrieron.

La joven se mostró emocionada luego de que le ayudaran a resolver su situación, luego de que perdiera su renta y el empleo.

"Muchas gracias por su apoyo, por todo lo que están haciendo por mí y mis hijas, no tengo palabras para agradecerles todo lo que están haciendo", expresó la semana pasada.

El pasado 11 de mayo, esta madre de dos hijas pequeñas acudió al tiktoker para dar a conocer su historia.

Virgen relató entonces que trabajaba como conductora de Uber, pero que en abril le chocaron su auto y desde entonces no ha podido retomar su empleo, porque la compañía de seguro no ha reparado el carro.

"No puedo pagar la renta. Hablé con el dueño, le dije: 'mire, señor, yo con usted siempre he quedado bien, en tiempo y forma. Es primera vez que no le pago. Apenas llevo cuatro días de retraso con la renta'", detalló.

Entre lágrimas, mostró la orden de desalojo que solicitó el propietario de la vivienda contra ella, por solo cuatro días, y aseguró que podía enseñar los comprobantes de pagos que muestran su seriedad a la hora de pagar su renta.

"No me da pena pedirles ayuda porque de verdad la necesito, pena me daría robar", expresó llorando.