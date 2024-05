La Dura cuenta cómo se preparó para obtener la ciudadanía americana

La Dura está súper feliz ahora que ya es ciudadana americana; durante varios meses estudió muchísimo para este proceso que a su juicio no es un imposible, pero sí requiere de empeño y esfuerzo.

Los seguidores en Instagram de la influencer quisieron saber de primera mano cómo se preparó para obtener la ciudadanía, y La Dura a partir de su experiencia les dejó varios consejos.

“Yo llevo aproximadamente casi seis o siete meses estudiando, todos los días dedico una hora de mi tiempo a estudiar inglés con una profesora”, explicó.

Captura Instagram / La Dura

La pareja de Jacob Forever contó que cuando aplicó para la ciudadanía le llegó la cita muy rápido, en menos de un mes, y entonces enfocó las clases en prepararse para esa entrevista.

“Me aprendí las 100 preguntas de educación cívica, que es muy importante aprenderte las 100 porque tú no sabes cuál es la que te van a hacer. De esas 100 te van a preguntar diez y de esas diez tienes que aprobar seis”, compartió la influencer que también recomendó a sus seguidores que se preparen también para las posibles preguntas durante la entrevista.

La Dura añadió que algo muy importante es hacer ver que entiendes lo que te están preguntando y que te estás esforzando por comunicarte con esas personas en su idioma.

“En mi caso me hicieron preguntas que no tienen nada que ver con la entrevista. Me preguntaron cómo había llegado hasta allí, en el transcurso en que íbamos caminando hacia la oficina, cómo estaba el tiempo afuera, y nada desde que tú entras te están testeando si tú los entiendes, si hay una comunicación. Yo entiendo un 90 % del idioma, quizás no lo hablo a la perfección, obviamente me estoy preparando para eso, un día sé que lo voy a lograr”, dijo muy convencida.

Captura Instagram / La Dura

“No hay nada en esta vida que uno se proponga y que no lo logre. Tener fe, tener mente positiva, ir cien por ciento preparados”, fue el mensaje que transmitió La Dura a sus followers.