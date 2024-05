Yordenis Ugás: "Los fans cubanos no están hechos para apoyar a grandes peleadores"

El boxeador Yordenis Ugás criticó a los cubanos que siguen el boxeo y aseguró que no están hechos para apoyar a grandes peleadores.

En un texto compartido en su perfil de Facebook, Yordenis afirmó que los fans cubanos sufren de "victimismo" y cuestionó la actitud que muestran muchos de ellos hacia sus compatriotas.

"No sé si fue el comunismo, no sé si es el desconocimiento, no sé si es por tantos años creyéndonos la mentira que éramos los mejores por el amateurs, pero muchos rozan en ser malos fans; es algo tan delirante que me vuelve loco a veces", dijo.

Captura de Facebook / Yordenis Ugás

El púgil recordó una frase que se ha repetido durante muchos años, de que "los cubanos no ganan la buena", y subrayó que jamás la ha escuchado cuando pierde un boxeador mexicano, un filipino o un afroamericano.

"Lo primero que tienen que hacer es ser más precavidos y más humildes en tal, diciendo que aquel o este es el mejor sin demostrarlo, eso es lo primero", advirtió.

Ugás se refirió a recientes derrotas de peleadores cubanos, como la de Frank Sánchez ante el alemán Agit Kabayel el sábado en Arabia Saudita.

"En el boxeo la última pelea siempre es la más importante. Entonces, si cada vez que un cubano pierde hay que estar escuchando esos comentarios, imagínate tú. No malinterpretes, tu protesta es válida, tu decepción también; pero una cosa es eso, estar hablando alegremente y poniendo carteles, que son absurdos", cuestionó.

"Hoy uno me escribió alegremente: 'Ugás, los cubanos no están hechos para grandes peleadores. Y le respondí: 'Y los fans cubanos no están hechos para apoyar a grandes peleadores'. Ya pa'l carajo", concluyó.

Yordenis siempre ha mostrado su ética profesional y su solidaridad con sus colegas, cubanos o de otros países.

Recientemente celebró la victoria de su amigo y compatriota Erislandy Lara, quien retuvo su título mundial de 160 libras en la Premier Boxing Champions en una pelea contra el australiano Michael Zerafa en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Felicidades a Erislandy por su buena victoria. Sin importar la edad, es tan bueno y talentoso como el primer día", dijo.

En diciembre, tuvo palabras de aliento para Robeisy Ramírez al perder su combate ante el mexicano Rafael "El Divino" Espinosa por el título de la división pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ugás comenzó su publicación en Facebook destacando su respeto y admiración por el cienfueguero dos veces campeón olímpico.

"Campeón, fue una noche dura, pero donde ganaste más de lo que perdiste. Este es el boxeo. Esta es la vida. Muchos de los grandes campeones de la historia, se hacen de victorias, pero sobre todo de derrotas, de cómo reaccionan a las derrotas", escribió.

"Ya una vez tuviste que comenzar de cero, ahora no, ya eres un campeón y eso es para toda la vida. Casi seguro esta será pelea del año en ESPN", agregó.