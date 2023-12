Yordenis Ugás sobre derrota de Robeisy Ramírez: “Ya eres un campeón y eso es para toda la vida”

El boxeador profesional cubano Yordenis Ugás tuvo palabras de aliento para su compatriota Robeisy Ramírez, perdedor este sábado del combate ante el mexicano Rafael "El Divino" Espinoza por el título de la división pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ugás comenzó su publicación en la red social Facebook destacando su respeto y admiración por el cienfueguero dos veces campeón olímpico.

Captura de Facebook/Yordenis Ugas

"Eran dos peleadores dando lo mejor", dijo el santiaguero para resaltar también la labor de Espinoza, que dos jueces vieron ganarle a Ramírez 115-111 y 114-112, mientras que el tercero vio empate 113-113.

"Campeón fue una noche dura, pero donde ganaste más de lo que perdiste. Este es el boxeo. Esta es la vida. Muchos de los grandes campeones de la historia, se hacen de victorias, pero sobre todo de derrotas, de cómo reaccionan a las derrotas", escribió Ugás sobre lo ocurrido en el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines, Florida.

"Ya una vez tuviste que comenzar de cero, ahora no, ya eres un campeón y eso es para toda la vida. Casi seguro esta será pelea del año en ESPN", refirió el pugilista acerca del combate, que los propios comentaristas de la televisora dijeron tenía credenciales para competir por el premio de Pelea del Año.

Comparando con su combate por el título interino de las 147 libras del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), en octubre pasado, cuando Ugás fue derrotado por el estadounidense Mario Barrios, el santiaguero agregó en su post: "Posiblemente me dolió más tu derrota que la mía hace unos meses. No sabes cuánto me dolió ver tus lágrimas en los ojos, ver tu vergüenza como hombre y atleta, pero eso solo me da la confianza que con el favor de Dios vas a trabajar duro, hacer los ajustes y regresar a ganar ese cinturón otra vez. A veces ganamos tanto y nos elogian tanto, que perdemos un poco esa chispa que se necesita en el boxeo".

Ugás, de 37 años, se mostró reflexivo durante toda la publicación, en un acto de amistad que se da entre boxeadores que entienden el dolor de la derrota, pero también los aprendizajes que de esta se sacan.

"Ahora la familia de El tren Ramirez sabrá dos cosas. Que eres un Guerrero de verdad. Pero sobre todo que tampoco eres invencible. Entonces tus victorias nosotros los fans las apreciaremos más. Las derrotas nos vuelven más humano, más humilde y más valiente. Yo y todos los fans del Tren no podemos esperar para verte regresar y ganar ese cinturón otra vez. Cabeza arriba campeón. Todos estamos muy orgullosos de ti. Dios, Patria, Vida, Libertad", concluyó.

Sobre el combate que llegó hasta los 12 asaltos con un salvaje intercambio de golpes, Ramírez dijo a ESPN: "Hicimos lo que siempre hacemos. Seguí las indicaciones del maestro Ismael Salas. Nos anotamos la caída e intentamos terminar la pelea, pero no sucedió".

"Pensé que la pelea estaba ganada. Pero él tuvo un segundo aliento. Intenté aprovechar el mío. Pero tengo que darle crédito. Él vino detrás de mí. Consiguió la caída que fui yo mismo para tomar un segundo aire. No pensé que eso determinaría el resultado, pero eso es lo que decidieron los jueces", añadió El Tren.