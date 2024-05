Debut inspirador: Cubana brilla en show televisivo sin experiencia en canto y desafiando críticas familiares

La historia de la cubana Rachel Rodríguez ha inspirado en el show “Tengo Talento, Mucho Talento”: a pesar de ser su primera vez en un escenario, sin experiencia frente a desconocidos ni formación musical, y además enfrentado críticas familiares, logró cautivar a los jueces del programa en Estados Unidos.

La joven de 21 años, residente en Miami, Florida, impresionó al jurado del concurso de talentos con su hermosa interpretación del tema “La Ley del Monte”, compuesto por José Ángel Espinosa Aragón, tal como se muestra en un video compartido en Facebook por el show televisivo.

"Todo el mundo te dijo que no vinieras, te han dicho que gritas, hasta tu hermano te bloqueó", comentó una de las miembros del jurado, quien admitió sentirse completamente cautivada por el talento y la historia de la joven, que actualmente estudia ultrasonidos y trabaja como asistente médico.

“Me han dicho ‘no te presentes en ningún lado, que tú no tienes talento, no vas a llegar a ningún lado’”, respondió la concursante cubana, ganándose la simpatía del jurado.

“Uno nunca se debe dar por vencido por el qué dirán, sino seguir hasta el final”, confesó Rodríguez, admitiendo que su mamá es la única persona que siempre la ha apoyado.

Al final de su actuación, la joven no solo se ganó los aplausos del público y la aprobación del jurado, sino que uno de sus miembros, la cantante Ana Bárbara, se dirigió al hermano de la concursante y le expresó: “Cometiste un grave error y ojalá lo puedas resarcir con tu hermanita porque realmente sí hay un gran talento ahí guardado y muchas veces la inseguridad te inhibe”.

Antes de dejar el escenario, y visiblemente emocionada, Rodríguez se dirigió a su mamá con un profundo mensaje: “Muchísimas por siempre estar para mí”.

Recientemente otro cubano literalmente conquistó el corazón del jurado de “Tengo Talento, Mucho Talento” con su versión de "Cuando yo quería ser grande", canción muy recordada en la voz de Vicente Fernández.

Con su actuación, Alexander Capote puso de pie al jurado y recibió un hermoso cumplido de una de las miembros del panel, la cantante mexicana Ana Bárbara, quien le dijo: "Tienes la mejor voz de la temporada".